Dit zegt Monique Westenberg over haar vakantie met André Hazes

Het was een tijd stil op Moniques Instagramaccount, maar het was duidelijk dat zij met André en zoontje samen een tijd op reis zou gaan. Bij een foto op Schiphol schreef ze toen dat ze er zo hopen achter te komen welke vorm zij als gezin nodig hebben.

In haar bericht van zondag zegt Monique eerst iets over de vakantie. “Florida wat was je heerlijk! Zo leuk gehad met elkaar, in alle rust.”

‘Veel onzin over relatie’

Daarna gaat ze ook nog even in op de geruchten dat André en zij weer een stel zijn. “Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs zullen gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen.”

Wat ze wel samen hebben gedaan is “rondgereisd, gezwommen, gegeten, strandwandelingen gemaakt, pretparken bezocht, met wilde zeekoeien gezwommen, naar een concert geweest en nog meer gegeten!” Ze hebben dus “hele mooie herinneringen gemaakt”.

Time-out

Vorig jaar werd bekend dat de zanger voorlopig een time-out heeft genomen, omdat hij emotioneel uitgeput was. In maart vorig jaar ging de relatie tussen André en Monique uit nadat hij haar eerst ten huwelijk had gevraagd. Al gauw ging de zanger samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen. Maar deze relatie hield niet lang stand.

Hopelijk kunnen Monique en André voor hun zoontje Dre de banden goed houden.

Bron: AD/ANP