Dit zijn de 10 beste prinsessenfilms aller tijden

10. A Christmas Prince

Een heerlijke film om ook alvast in de stemming te komen voor de kerst. Een Amerikaanse journaliste wordt naar Oost-Europa gestuurd om een stuk te schrijven over prins Richard, die op het punt staat om koning te worden.

Goh, doet ons ook wel een beetje denken aan een Amerikaanse actrice die verliefd werd op een Engelse prins…

Geen filmisch hoogstandje, wél een heel fijne film om lekker bij weg te zwijmelen!

9. The Prince and Me

In A Christmas Prince ging een Amerikaanse journaliste naar Europa, maar in het mierzoete The Prince and Me is het omgedraaid: de Deense kroonprins Edvard vertrekt naar Amerika om daar te gaan studeren. Onder een valse naam, natuurlijk. Hij ontmoet een studente en… ook dit verhaal laat zich raden. Leuk genoeg om er maar liefst vier films van te maken, al blijft deze eerste toch het best.

8. Prince of Persia

Oké, oké, we geven het toe. Bij deze film gaat het misschien íets meer om de prins (hallo, Jake Gyllenhaal!). Maar prinses Tamina (gespeeld door Gemma Arterton) mag er ook best zijn en samen vormen ze al helemaal een bloedmooi koppel. En dan is Tamina nog stoer ook, niet zo’n hulpeloos prinsesje die in d’r kamertje wacht tot ze gered wordt. Daar houden we van!

7. Roman Holiday

Een echte golden oldie mag natuurlijk ook niet ontbreken in deze lijst. In de klassieker Roman Holiday uit 1953 zien we Audrey Hepburn als prinses Ann, die in Rome op staatsbezoek is. Ze besluit het er eens lekker van te nemen en ontsnapt uit het kasteel.

Maar ze was héél even vergeten dat ze een slaapmiddel had genomen… Als ze wakker wordt op een bankje in een park ontmoet ze een journalist, die zich over haar ontfermt.

6. Maleficent

Disney mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst, al is Maleficent geen standaard live-action Disney-film. In deze versie van Doornroosje draait het namelijk niet om de prinses, maar om de boze heks, gespeeld door Angelina Jolie. En eigenlijk staat Maleficent ook om haar in de lijst, want Angelina is namelijk heerlijk in haar element als de gemene en meedogenloze heks die de onschuldige Doornroosje vervloekt.

5. The Swan

Een prinses die later een échte prinses zou worden! The Swan uit 1956 is de laatste film van Grace Kelly, voordat ze zelf prinses van Monaco werd. Ze speelt prinses Alexandra, die door haar moeder min of meer gedwongen wordt om met prins Albert te trouwen. Maar die ziet haar helemaal niet staan. Maar Dr. Nicholas Agi is wel degelijk in de prinses geïnteresseerd! Vroeger waren filmtrailers trouwens veel beter.

4. Spencer

Over ongeïnteresseerde prinsen gesproken… Deze recente film met Kristen Stewart als prinses Diana heeft ons positief verrast! Spencer speelt zich af in 1991, als de relatie tussen Charles en Diana al flink bekoeld is. Diana is trouwens een geliefd persoon om te spelen in films en series, al zijn ze niet allemaal even goed…

3. Enchanted

Nog een sprookje met een twist in de lijst! In Enchanted wordt de mooie en lieflijke prinses Giselle (Amy Adams) verbannen naar het hedendaagse Manhattan. Dat is even een kleine cultuurshock! In deze wereld leeft zeker niet iedereen lang en gelukkig… En dan is er ook nog die moderne prince charming in de vorm van Patrick Dempsey!

2. Sissi

Zonder Sissi zou deze lijst natuurlijk niet compleet zijn. Ook zo’n heerlijke film voor in de decembermaand! De Oostenrijkse keizer Franz Joseph heeft de leeftijd bereikt om te trouwen en zijn moeder ziet in Hélène van Beieren een geschikte kandidaat. Maar Franz is veel meer geïnteresseerd in haar jongere vrolijke zusje Elisabeth, beter bekend als… jawohl, Sissi!

1. The Princess Diaries

Maar de ultieme prinsessenfilm is toch wel The Princess Diaries! Over de doodgewone Mia (Anne Hathaway) die ontdekt dat ze stiekem een prinses is. Alleen al de moeite waard door die heerlijke makeover-scène. En dan speelt Julie Andrews ook nog eens haar oma. Die naast geweldige rollen in Mary Poppins en natuurlijk The Sound of Music in 1957 ook de rol van Assepoester speelde in Cinderella. Het cirkeltje is weer rond!

