Dít zijn de 20 beste kerstfilms op Netflix

20. A California Christmas (2020)

Hallmark heeft een uitgebreide collectie kerstfilms vol yuppies die de liefde vinden in een klein dorpje. Met A California Christmas heeft Netflix een eigen versie gemaakt van deze mierzoete formule. Versierder Joseph (Josh Swickard) moet voor een grote zakendeal een boerderij kopen, maar wordt aangezien voor het nieuwe hulpje en krijgt gevoelens voor de mooie boerendochter.

19. The holiday calender (2018)

In The holiday calendar ontvangt fotografe Abby (Kat Graham) een magische adventskalender die haar kerstmis lijkt te voorspellen. En hij helpt haar ook behoorlijk op weg in haar liefdesleven. Door het tikkeltje magie is deze romantische kerstfilm een genot om naar te kijken.

18. De familie Claus (2020)

In deze Vlaams/Nederlandse Netflix-kerstfilm De familie Claus verhuist de jonge Jules naar België. Terwijl zijn moeder werkt tijdens de kerstdagen brengt de jongen zijn vakantiedagen door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Daar ontdekt hij een magische sneeuwbol. Wat volgt is een sprookjesachtig avontuur voor jong en oud.

17. Holidate (2020)

Sloane (Emma Roberts) is al jaren single en is niet op zoek naar een relatie, maar tijdens de feestdagen probeert iedereen haar te koppelen. Om van dit gezeur af te zijn, neemt ze de knappe Jackson (Luke Bracey) mee als date voor de feestdagen. Maar dan begint ze langzaam gevoelens te krijgen voor deze ‘holidate’. De chemie tussen de twee hoofdrolspelers is erg leuk en maakt deze kerstfilm ideaal voor een romantisch avondje met je eigen date.

16. A very Murray Christmas (2015)

Bill Murray heeft een héle gezellige kerstspecial op Netflix staan. En hoewel hij bang is dat er niemand langskomt voor zijn kerstfeestje, zijn onder anderen George Clooney, Miley Cyrus en Chris Rock te gast. A very Murray Christmas is lekker excentriek en een tikkie dwars. Een heerlijk tussendoortje vergeleken met de traditionele kerstfilms.

15. A bad moms Christmas (2017)

Drie overwerkte en ondergewaardeerde moeders doen hun stinkende best om Kerstmis goed te laten verlopen. Als ze bezoek krijgen van hun eigen veeleisende moeders dreigt alles in de soep te lopen. Dit vervolg op Bad moms zit vol grove grappen en hilarische situaties, die je zelden ziet in kerstfilms.

14. The knight before Christmas (2019)

Wanneer Vanessa Hudgens in een kerstfilm opduikt, weet je dat het smullen wordt. In deze romantische comedy belandt de middeleeuwse ridder sir Cole (Josh Whitehouse) in het hedendaagse Ohio en wordt hij door lerares Brooke onder haar hoede genomen. Het duurt natuurlijk niet lang voordat ze gevoelens voor elkaar krijgen.

13. A Christmas prince (2017)

In dit modern sprookje wordt een Amerikaanse journaliste verliefd op de kroonprins van Aldovia. De twee komen uit verschillende werelden, maar uiteindelijk komt alles goed en leven ze nog lang en gelukkig. Naast een heerlijke guilty pleasure is A Christmas prince ook de eerste film in het Netflix Kerstfilm Universum, een speciale serie films op de streamingdienst met verwijzingen naar ándere kerstfilms.

12. The princess switch (2018)

Daar is Vanessa Hudgens weer! In The princess switch speelt zij bakker Stacy de Novo, die sprekend lijkt op de kroonprinses van Belgravia. De vrouwen besluiten eventjes van leven te wisselen en dat leidt tot een aantal grappige misverstanden en romantische ontwikkelingen. Dat maakt deze kerstfilm ideaal voor een gezellig avondje op de bank met een beker warme chocolademelk.

11. The Christmas chronicles 2 (2020)

Kurt Russell is terug als de stoerste kerstman ooit. In The Christmas chronicles raakte hij zijn slee kwijt, maar in het vervolg op de kerstfilm dreigt hij zijn woonplaats op de noordpool te verliezen. Een mysterieuze slechterik is namelijk van plan om de kerstster te stelen en dat moet de kerstman samen met een groepje kinderen zien te voorkomen. The Christmas chronicles 2 is iets minder sterk dan het eerste deel, maar nog steeds een spannend avontuur voor het hele gezin.

10. Office Christmas party (2016)

Office Christmas party combineert de schaamteloze lol van een dronken bedrijfsfeestje met de gezelligheid van de kerstdagen. Nietsnut Clay (T.J. Miller) dreigt ontslagen te worden door zijn strenge zus Carol (Jennifer Aniston) en om zijn baan in het familiebedrijf te houden, probeert hij een grote klant binnen te halen met een kerstborrel. Dit loopt helemaal uit de hand.

9. The night before (2015)

Net zoals Office Christmas party draait The night before om een feestje dat volledig uit de hand loopt. Drie vrienden vieren ieder jaar kerstavond volgens een vast ritueel, maar wanneer ze te veel drugs gebruiken, loopt alles in de soep. Hoofdrolspelers Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen en Anthony Mackie hebben enorm veel lol en dat werkt aanstekelijk.

8. Happiest season (2020)

Het is lastig om op te vallen tussen alle romantische kerstfilms, maar Happiest season steekt met kop en schouders uit boven de standaard romcoms. Het verhaal gaat over een lesbische vrouw die haar vriendin meevraagt naar het kerstfeest van haar ouders. Er is alleen één probleempje, zij heeft haar ouders nog niet verteld dat ze lesbisch is. Dit uitgangspunt geeft deze romantische comedy verrassend veel diepgang.

7. The Christmas chronicles (2018)

Het tweede deel kwam al voorbij in deze lijst, maar deze eerste kerstfilm met Kurt Russell als coole kerstman blijft het leukst. Wanneer twee kinderen in de slee van de kerstman kruipen, gaat alles fout. Na een flinke crash verdwalen de rendieren en belandt Santa in de gevangenis. Door een aaneenschakeling van spannende avonturen boeit The Christmas chronicles van begin tot eind.

6. How the Gringe stole Christmas (2000)

Jim Carrey zette met How the Grinch stole Christmas zijn zoveelste memorabele rol neer en deze was hier en daar nog vrij eng ook, zeker voor kids. Toch verandert de Grinch langzaam maar zeker van een chagrijnig groen monster dat kerst wil verpesten, in een empathische lieverd. De voice-over van Anthony Hopkins is daarnaast perfect.

5. The holiday (2006)

The holiday is een romantische comedy die je ieder moment van het jaar kunt kijken, maar deze film waarin een Amerikaanse en Britse vrouw van huis wisselen, blijft het leukst tijdens de kerstdagen. De cast bestaat uit vier toppers en wie niet wegdroomt bij de charmante Jude Law zal verliefd worden op de knuffelbare Jack Black.

4. Let it snow (2019)

In een klein dorpje worstelt een groepje jongeren met liefde, relaties en vriendschappen. Dat klinkt niet bijster origineel, maar de getalenteerde cast maakt echte mensen van de sympathieke personages en de sfeervolle setting kan zo op een kerstkaart. Deze kerstfilm is een verborgen pareltje, dat een vast plek hoort te krijgen op je kerstkijklijst.

3. Klaus (2019)

Het komt niet vaak voor dat een kerstfilm genomineerd wordt voor een Oscar, maar de schitterende animatiefilm Klaus is dan ook allesbehalve een standaard kerstfilm. De Netflix Original vertelt een eigen versie van het kerstverhaal, waarin een postbode samenwerkt met een speelgoedmaker om kinderen gelukkig te maken.

2. Jingle jangle: a Christmas journey (2020)

Speelgoeduitvinder Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) had ooit de mooiste speelgoedwinkel van het land. Totdat zijn leerling Gustafson ’m verraadde en Jeronicus veranderde in een knorrige oude man. Wanneer zijn geniale en opgewekte kleindochter Journey voor de deur staat, verandert zijn leven. Deze uitmuntende film zit vol magie. Een sprankelend sprookje voor jong en oud, zonder cynisme of volwassen grapjes die de kids niet begrijpen. Het is misschien wel dé nieuwe kerstklassieker.

1. Love actually (2003)

Het is geen verrassing dat Love actually op de eerste plaats staat. Deze ultieme kerstfilm is namelijk ook een heerlijke romantische comedy vol onvergetelijke personages. Net zoals The holiday kun je deze klassieker het hele jaar door kijken, maar tijdens de kerstdagen is de ensemblefilm een must see. Kerst is gewoon geen kerst zonder Mariah Carey of Love actually.

Gezelliger wordt het niet: zó ruikt je huis naar kerst

Bron: Veronica Superguide.