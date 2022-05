Dít zijn de 25 finalisten van het Eurovisie Songfestival 2022

Mocht je de twee halve finales op dinsdag en donderdag gemist hebben, dan kun je na het checken van dit artikel aanstaande zaterdag zó aanhaken. En ook als je wel een groot Songfestivalliefhebber bent, is het handig om nog even op een rijtje te hebben welke landen er zaterdag ook alweer optreden. Het zijn er immers nogal wat. Niet gek als je er een paar over het hoofd hebt gezien.

S10 door naar finale Songfestival

Veel concurrentie of niet, wij zijn in ieder geval trots op S10. Met een fantastische uitvoering van haar nummer De diepte verzekerde de 21-jarige Nederlandse zangeres zichzelf van een plekje in de finale.

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan dat ze aan het einde van haar optreden een beetje emotioneel werd, wat resulteerde in een trillende, maar nog altijd prachtige stem. In dit artikel legt ze uit waarom ze tijdens haar optreden een brok in haar keel kreeg.

Finalisten Eurovisie Songfestival 2022

Dit zijn de 24 landen tegen wie S10 aanstaande zaterdag zal strijden om de winst van het Eurovisie Songfestival van 2022:

1. Verenigd Koninkrijk

Sam Ryder - Space Man

2. Frankrijk

Alvan & Ahez - Fulenn

3. Duitsland

Malik Harris - Rock Stars

4. Italië

Mahmood & Blanco - Brividi

5. Spanje

Chanel - SloMo

6. Oekraïne

Kalush Orchestra - Stefania

7. Zwitserland

Marius Bear - Boys Do Cry

8. Moldavië

Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul

9. Litouwen

Monika Liu - Sentimentai

10. Armenië

Rosa Linn - Snap

11. Griekenland

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

12. IJsland

Systur - Meo Haekkandi Sol

13. Noorwegen

Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

14. Portugal

MARO - Saudade, Saudade

15. Finland

The Rasmus - Jezebel

16. Servië

Konstrakta - In Corpore Sano

17. Azerbeidzjan

Nadir Rustamli - Fade To Black

18. Australië

Sheldon Riley - Not The Same

19. Estland

Stefan - Hope

20. Roemenië

WRS - Llámame

21. Polen

Ochman - River

22. België

Jérémie Makiese - Miss You

23. Zweden

Cornelia Jakobs - Hold me Closer

24. Tsjechië

We Are Domi - Lights Off

Bron: Eurovision Songcontest