Dít zijn de basisregels voor lang en gezond haar.

Niet te vaak wassen

Alles staat of valt met hoe vaak je je haar wast: hoe vaker je het wast, hoe meer je je haar beschadigt in plaats van verzorgt. Warm water droogt je hoofdhuid en de haarpunten uit. Daarnaast verzwaren veel shampoos en conditioners je haar, waardoor het extra droog wordt en je haar eerder afbreekt. En hoe vaker je je haar wast, hoe vetter het wordt. Eigenlijk kun je het beste je haar maximaal één keer per week wassen.

Gebruik altijd conditioner

Wat ook enorm kan helpen, is om altijd een conditioner te gebruiken na je shampoo. In tegenstelling tot shampoo bevat conditioner veel ingrediënten die je haar voeden en beschermen tegen invloeden van buitenaf zoals de zon of warme stylingtools. Mocht je geen conditioner bij de hand hebben, dan kun je ook zelf deze verzorgende kokosconditioner maken.

Gebruik niet te vaak haarmaskers

Hoewel haarmaskers erg goed voor je haar kunnen zijn, moet je ze ook niet te vaak gebruiken. Om de vijf wasbeurten is prima, nádat je je haar met shampoo hebt gewassen. Als je je masker hebt uitgespoeld kun je eventueel nog een conditioner gebruiken.

Probeer niet te veel te stressen

Stress is natuurlijk niet iets waar je altijd invloed op hebt, maar het speelt wel een grote rol bij de gezondheid van je haar. Als je een periode lang heel erg gestrest bent, zul je eerder last krijgen van vet haar. Ook kun je haarverlies krijgen. Probeer daarom in stressvolle situaties ook genoeg ontspanmomentjes te vinden, bijvoorbeeld door deze yoga-oefeningen te doen.

Wees voorzichtig met je haar

Wist je dat je de meeste kans op haarbeschadiging hebt tijdens het kammen en borstelen? Gebruik daarom na het wassen een goede conditioner en kam je haren vervolgens door met je handen. Begin bij de punten en werk vervolgens omhoog richting je hoofdhuid. En gebruik daarna pas een kam of borstel.

Bron: Freundin