Dít zijn de genomineerden voor de slechtste reclame van 2021

Komt er bij jou al gelijk één reclame naar boven?

Extra prijs

Dit jaar zijn er in plaats van twee, zelfs drie categorieën ‘prijzen’ te winnen voor genomineerden: de prijzen voor de meest irritante reclame en voor de meest irritante BN’er in een reclame zijn er ieder jaar, maar nieuw is nu de derde prijs: de meest irritante influencer in een reclame.

Haribo en Martien

Vorig jaar kreeg een reclame van Haribo de Loden Leeuw voor meest irritante reclame en won Martien Meiland met 45 procent van de stemmen glansrijk de Loden Leeuw voor meest irritante BN’er. Het ging toen om zijn rol in de commercial van de Vriendenloterij Bingo.

Dit jaar staat niet Martien, maar Maxime Meiland in de lijst, Haribo ontspringt de dans. Dít zijn de genomineerden:

Meest irritante reclame (in willekeurige volgorde):

Aldi

Decupré

Verisure

Meest irritante BN’er in een reclame (in willekeurige volgorde):

Frank Lammers (Jumbo)

Wesley Sneijder (TOTO)

Henny Huisman (Meubelzorg)

Meest irritante influencer (in willekeurige volgorde):

Je kan nog tot 21 november stemmen. De kijkers van Radar gisteravond waren op Twitter al gauw aan het bakkeleien over de irritantste reclame en zelfs de site lag er door drukte even uit:

Net gestemd op de loden leeuw voor het meest irritante en knullige reclamefilmpje. Gefeliciteerd #verisure — Ed Emmen (@ed48nl) 8 november 2021

Verisure is echt de irritantste reclame wat mij betreft. Mijn favoriete reclame is trouwens die van de @KPN wifi manager #radar #lodenleeuwhttps://t.co/HDvH6cQk7c — Petra (@Schellebelle76) 8 november 2021

Ik kan niet kiezen: Decupré of Verisure 😀 Loden Leeuw 2021: dit zijn de genomineerden https://t.co/wd8GxyjRMt — Henriette Adema (@Hendrikje01) 8 november 2021

Er wordt massaal gestemd op de nomaties voor de #LodenLeeuw. Lukt het niet door de drukte? Probeer het dan zometeen weer: https://t.co/QhxDfXYToN #Radar — Radar (@avrotrosradar) 8 november 2021

Bekijk hieronder het fragment uit Radar van gisteravond waarin ze de genomineerden bekend maken én er een aantal aan je voorstellen:

Bron: Radar/AVROTROS