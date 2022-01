Misschien wel het belangrijkste om te onthouden: de naam supplement zegt het al. Het suppleert, oftewel: zo'n middel is aanvullend op je normale voedingspatroon en vervangt het niet. Als je het idee hebt dat je bijvoorbeeld een tekort hebt aan vitamine C, zou je dat kunnen aanvullen met vitaminetabletjes, maar je kan óók kijken of je niet bijvoorbeeld wat meer citrusvruchten kan eten om je vitaminepeil wat op te krikken.

Grootste gevaar voedingssupplementen

Het grootste gevaar aan voedingssupplementen als vitaminepillen is dat er vaak een heel hoge dosis van een bepaalde vitamine in zit. Veel hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Zelfs als er in een supplement precies de aanbevolen hoeveelheid zit, is dit eigenlijk al teveel, want een gemiddelde Nederlander krijgt de benodigde vitamines al binnen door gevarieerd te eten, stellen het Voedingscentrum en het Ministerie voor Volksgezondheid. Aan het binnenkrijgen van teveel vitamines kleven aardig wat risico's:

Risico's teveel vitamines

1. Gevaren voor organen

Als je te lang, te hoge dosissen van bepaalde vitamines binnenkrijgt bouw je een overschot op in je lijf. Dat kan in extreme gevallen leiden tot het minder goed functioneren van een deel van je organen. Die zijn namelijk niet berekend op het verwerken van zulke grote hoeveelheden vitamines en mineralen. Zo kan een flink overschot aan vitamine A leiden tot problemen met je lever en bij een overschot aan vitamine E kun je sneller last hebben van ongewenste bloedingen als een bloedneus.

2. Dagelijkse kwaaltjes

Wat vaker voorkomt als je teveel vitamines of mineralen binnenkrijgt: je hebt snel hoofdpijn, je darmen zijn van streek of je voelt je duf. Dat kan komen omdat je lichaam bezig is het met opruimen van alle overtollige vitamines en mineralen, waardoor je minder energie of concentratievermogen overhoudt voor alledaagse klusjes.

3. Lichaam neemt overige vitamines minder goed op

Als je veel kunstmatige vitamines slikt, kunnen natuurlijke vitamines minder goed hun werk doen. Dat zit zo: kunstmatige vitaminen kunnen bijvoorbeeld niet of nauwelijks contact maken met andere belangrijke stoffen om gezamenlijk een taak uit te voeren. Maar je lichaam reageert wel alsof er al voldoende vitamine in je lichaam zit, en stopt direct met de opname van de natuurlijk vitamines.

Natuurlijke vitaminen worden bijvoorbeeld sterk ondersteund door andere stoffen zoals mineralen en aminozuren, maar kunstmatige vitaminen zijn niet in staat om samen te werken met deze stoffen. Daardoor vormen ze zo kleine chemische eilandjes waar je lichaam uiteindelijk niks aan heeft.

Wat kun je wel doen voor betere vitaminelevels?

Als je toch het idee hebt dat je her en der wat vitamines tekort komt, is het allereerst handig om dat te laten checken bij een huisarts. Zij kunnen specifiek daarop onderzoeken aan de hand van en bloedmonster. Als daaruit rolt dat je bijvoorbeeld een tekort hebt aan vitamine C, kun je dat peil eerst op orde proberen te krijgen door in je voedingspatroon meer vitamine C-rijke producten te verwerken.

Als dat lastig is door bijvoorbeeld een allergie of dieetwens als vegetarisch eten, kunnen voedingssupplementen helpen. Bespreek die mogelijkheden altijd met een arts of diëtist en ga niet zelf ‘zomaar’ van alles bij slikken. Dit kan soms meer kwaad doen dan goed.

Uitzonderingen

In sommige andere gevallen zijn vitaminepillen overigens wel een uitkomst: als je bijvoorbeeld zwanger bent wordt vaak aangeraden om foliumzuur, vitamine D en ijzer extra te slikken als ondersteuning voor je lijf. Ook als je wat ouder wordt kan het handig zijn om vitamine D bij te slikken, omdat je lijf steeds minder efficient wordt in dit zelf aanmaken. Maar voor de meeste Nederlanders geldt: als je gevarieerd eet, is het overmatig slikken van voedingssupplementen volgens het Voedingscentrum en het Ministerie van Volksgezondheid dus nergens voor nodig.

Bron: Voedingscentrum, Ministerie van Volksgezondheid, Optimalegezondheid.com.