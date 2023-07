Dít zijn de grappigste reacties op Mark Ruttes vertrek

Het ging al een tijdje niet lekker in het kabinet. De coalitie kon het maar niet eens worden over een gezamenlijk asielbeleid. Zelfs tijdens het crisisoverleg over de maatregelen om de komst van asielzoekers naar Nederland te beperken konden de partijen niet tot een overstemming komen. Dit resulteerde uiteindelijk in de val van het kabinet.

Het vertrek van Rutte

Zelfs na de val van het kabinet dit weekend zag niemand aankomen dat onze minister-president zou stoppen. Toch is het nu écht gebeurd: Mark Rutte stapt op en zal zich bij de komende verkiezingen niet beschikbaar stellen als lijsttrekker van de VVD. Schokkend nieuws voor velen, aangezien Rutte al bijna dertien jaar premier is.

Gemengde reacties

Zijn vertrek zorgt voor gemengde reacties. Sommigen zijn verdrietig, anderen weer opgelucht. Maar er zitten vooral ook veel grappige tweets bij. Dit zijn de leukste op een rijtje:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door De Speld (@de_speld) op 10 Jul 2023 om 4:28 PDT

En nu maar hopen dat hij zich dit morgen nog herinnert https://t.co/LdQV0yL1Rh — Jasper Schilder (@jasperschilder) 10 juli 2023

Mark Rutte stopt met de politiek. Hij zal nu verdergaan als musical. — Maarten Hopman (@maartenhopman94) 10 juli 2023

Troost voor Mark Rutte is dat hij deze emotionele dag morgen alweer helemaal is vergeten. #rutte — Rob Janssen (@robvanderadio) 10 juli 2023

#Rutte is 13 jaar premier van #Nederland geweest, maar zeg 'ns eerlijk.... wat weten we van die man?

Eigenlijk helemaal niks hè! 🤔🤨



Da's raar!



We weten na 1 jaar #BBB al meer over #Caroline dan we in 15 jaar #VVD weten over #Rutte! pic.twitter.com/XaXdFYghHF — Nicky (@nickynicky78) 9 juli 2023

Rutte wilde al meteen vertrekken hahaha pic.twitter.com/Pjldc3djrK — Paul Peeters (@palpeet) 10 juli 2023

wij hebben hier geen actieve herinnering aan. https://t.co/TX8lecPYOR — Tim Hofman (@debroervanroos) 10 juli 2023

Bizarre beelden vanuit Amsterdam op dit moment#Rutte



pic.twitter.com/RKMIKbk2F4 — Flint (@flintstoon) 10 juli 2023

Ook Alexia is blij, ze hijst het WEF tasje van Mark de hoogte in.#Rutte



pic.twitter.com/rk0aCpkta1 — Joost Jansen - Formateur (@JoostJansen6) 10 juli 2023

Zeven maanden na de oudejaarsconference is aan de late kant maar toch claim ik deze. #exitrutte — Claudia de Breij (@claudiadebreij) 10 juli 2023

In de video hieronder nemen we een kijkje in het fotoalbum van Mark Rutte. Hoe was hij als kind? En hoe was hij als student?

