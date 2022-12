Dit zijn de kinderen van onze Oranje-voetballers op het WK

Justin Bijlow

De keeper van het Nederlands elftal werd afgelopen juni 2022 vader van een dochter, Dahlia Sofía. Zijn vriendin Dayenne en hun dochter zijn dit WK in Qatar van de partij en dat levert onder meer leuke plaatjes op vanaf de tribune (klik op het pijltje op de foto hieronder).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Dayenne Huipen (@dayennehuipen) op 30 Nov 2022 om 1:59 PST

Andries Noppert

Deze keeper van het Nederlands elftal werd in maart 2022 voor het eerst vader van zoon Daan. Die is niet mee naar Qatar, maar bleef samen met zijn moeder Sarena thuis. Dat is een stuk rustiger voor de kleine en bovendien moest Sarena gewoon werken. Ze is contractbeheerder bij de overheid.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Andries Noppert Official (@andriesnoppert) op 30 Nov 2022 om 2:09 PST

Remko Pasveer

De derde en laatste keeper die mee is naar het WK is vader van tweelingdochters Bente en Anne (13). Met hun moeder Inèz woont het gezin in Hengelo. De dames blijven liever uit de schijnwerpers. De ouders van Remko pakten wel de koffers, zij wonen in Qatar twee wedstrijden bij om hun zoon aan te moedigen. Niet zo vreemd want zijn vader, Eddie Pasveer, is zelf voormalig Nederlands voetballer.

Remko Pasveer tijdens een training in Qatar, 24 november Beeld Getty Images

Nathan Ake

Verdediger Nathan en zijn vrouw Kaylee Ake zijn sinds 3 weken kersverse ouders van een dochtertje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kaylee Aké (@kayleerm_) op 30 Nov 2022 om 2:44 PST

Daley Blind

Dayley Blind heeft twee kinderen: een zoontje genaamd Lowen Dace, en een dochtertje dat Lemae Lourdes Fiore heet. Samen met hun moeder Candy-rae zijn ze in Qatar om hun vader aan te moedigen.

Virgil van Dijk

Ook Virgil heeft twee kinderen. Met zijn vriendin Rike heeft hij twee dochters: Nila geboren in 2014 en Jadi uit 2017.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Virgil van Dijk (@virgilvandijk) op 30 Nov 2022 om 3:05 PST

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries, ook wel onze vliegende rechtsback, heeft twee kinderen. Een zoon van 2 jaar, Jesiah, en een dochter. De twee posten niet over hun kinderen en de komst van hun dochter is, op de buik van Jaimy na, goed verborgen gehouden. Het lijkt erop dat Jaimy haar liefje in Qatar vergezelt met hun zoon als we de instastories van Jaimy scherp in de gaten houden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jaimy Kenswiel (@jaimykens) op 30 Nov 2022 om 3:25 PST

Stefan de Vrij

Hij is nog geen vader maar wordt dat wel binnenkort!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Doina Turcanu (@doinaturcanu) op 30 Nov 2022 om 3:56 PST

Noa Lang

De vriendin van Noa Lang, Blossom de Weerd, heeft een dochter van 5 jaar uit een vorige relatie. De twee verwachten nu samen een zoon. We moesten even goed haar account induiken om te ontdekken hoe lang ze zwanger is, ze zal eind maart uitgerekend zijn.

Marten de Roon

Marten heeft drie dochters met Ricarda Kilian: Linn-Sophie (10), Evie (7) en Bo (3).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marten de Roon (@martenderoon15) op 30 Nov 2022 om 4:29 PST

Steven Berghuis

De aanvaller is trotse vader van twee dochters met Nadine Bamberger. Joy van 3 jaar en Lizzy wordt deze week 1 jaar oud.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Steven Berghuis (@stevenberghuis) op 30 Nov 2022 om 4:42 PST

Steven Bergwijn

De aanvaller heeft twee zoontjes. Saint Stevie Isai, uit zijn relatie met Chloé Jay Lois, is inmiddels 2 jaar oud. Zoontje Ayden werd deze week 1 jaar en is met zijn moeder Sem Smit in Qatar.

Luuk de Jong

Luuk de Jong is vader van twee zoons met zijn vriendin Lizanne van Zutven. Cody is 1 jaar en Finn is een half jaar oud. Wat een snoetjes hè?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Luuk de Jong (@luukdejong9) op 30 Nov 2022 om 5:17 PST

Wout Weghorst

Ook Wout rekent zich rijk met drie prachtige dochters, Juul van 4, Lucie Mary Jo van 2 en afgelopen augustus kwam daar Daantje Suze Mary bij. Zijn vriendin is Nikki van Esch.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nikki Van Esch (@nikkivanesch) op 30 Nov 2022 om 5:26 PST

Geen kinderen

Een deel van de voetballers uit het Oranje-team heeft nog geen kinderen. Dat zijn Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Frenkie de Jong, Davy klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo en Vincent Janssen.

Ook zijn er nog een handjevol vrijgezellen spelers in het team. Dat zijn Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong, Xavi Simons, Kenneth Taylor en Memphis Depay.

De vrouw van bondscoach Louis van Gaal is minder blij met alle successen:

Bron: Soccernews, Helden Magazine, Tubantia, RTL Boulevard