Dít zijn de lekkerste recepten voor ‘Eet geen Dierendag’ en waarom dat wel zo fijn is onze harige vrienden

Gekarameliseerde pompoen

Om pompoen op smaak te brengen zijn kruiden zoals tijm, rozemarijn of knoflook geliefd. Maar pompoenstukjes uit de oven worden pas een echte smaakbeleving met een speciale toevoeging: ahornsiroop of honing.

Voordat je de pompoen in de oven zet, sprenkel je er naast olijfolie ook een beetje ahornsiroop of honing overheen. De suiker karamelliseert de pompoen en de smaak accentueert de lichte zoetheid. Nieuwsgierig geworden? Probeer het zelf met dit simpele recept, een lekker bijgerecht voor 4 personen.

INGREDIËNTEN

800 gram pompoen

2 eetlepels ahornsiroop (of honing)

2 eetlepels olijfolie

Zout en peper

Verse rozemarijn

100 gram feta

ZO GA JE AAN DE SLAG

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snijd de pompoen in blokjes en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel de pompoenstukjes met ahornsiroop (of honing) en olijfolie en breng ze goed op smaak met zout en peper. Bak de groenten vijftien minuten in de oven, strooi de feta en verse rozemarijn erover en bak alles nog tien minuten.

Smokey courgette

Deze courgette is een heerlijke toevoeging aan je maaltijd, zeker om vlees te vervangen: de rokerige smaak geeft je maaltijd een zoutige, hartige component die je normaal uit vlees haalt.

Ingrediënten

2 courgettes, in de lengte gehalveerd

1 eetlepel venkelzaad

3 eetlepes olijfolie

flinke snuf gerookte paprika

60 gram mayonaise

1 teen knoflook, geperst

2 eetlepels citroensap + extra voor serveren

2 eetlepels kappertjes

10 zwarte olijven, in stukjes

2 handjes gemengde (verse) kruiden (dille, munt, peterselie, etc.)

150 gram feta (optioneel)

kerstomaatjes

Zo ga je aan de slag:

Kneus het venkelzaad in een vijzel of met de onderkant van een pan op een snijplank. Meng de courgettes met het venkelzaad, de olijfolie en de gerookte paprika en breng op smaak met zout en versgemalen peper. Verhit een grillpan op hoog vuur, of gebruik een hete BBQ. Gril de stukken courgette in 5-6 minuten per kant goudbruin en beetgaar. Meng tot slot de mayonaise met de knoflook en het citroensap. Verdeel de knoflookmayonaise en gegrilde courgette over de borden. Drapeer de kappertjes, olijven, de kruiden, wat gehalveerde kerstomaatjes en de feta erover. Serveer met extra citroen voor de liefhebber.

Vega boeuf bourguignon

Zin in iets lekker herfstigs? Probeer dan eens dit overheerlijke stoofpotje van Uit Pauline's Keuken!

Ingrediënten

2 uien

2 knoflooktenen

1 aubergine

250 gram kastanjechampignons

300 gram wortel

Blikje tomatenpuree

2 eetlepels bloem

200 milliliter rode wijn

300 milliliter bouillon

125 gram zilveruitjes

Snuf verse tijm en blaadje laurier

Zo ga je aan de slag

Pel en snipper de ui en hak de knoflook fijn. Fruit ze in een pan met een scheutje olie. Snijd ondertussen de aubergine in blokjes van twee bij twee centimeter, de champignons in vieren en de wortel in plakjes. Voeg ze toe en bak ze mee. Voeg als de groenten wat zachter worden de tomatenpuree en bloem toe. Meng de rode wijn en de bouillon erdoor. Voeg kort daarna de zilveruitjes en de kruiden toe. Laat het geheel 30 minuten stoven en breng op smaak met peper en zout. Serveer de boeuf bourguignon met aardappelpuree en eventueel stoofperen.

‘Eet geen Dierendag’ - waarom?

De recepten hierboven klinken heerlijk, toch? Probeer ze daarom eens wat vaker op te nemen in je weekmenu's. Vlees wat vaker overslaan is namelijk niet alleen goed voor jou en de natuur, maar ook voor onze harige vrienden. Het is namelijk geen geheim dat dieren voordat ze als vlees in de supermarkt terechtkomen lang niet altijd een goed leven hebben gehad. Je eigen huisdier zou je toch ook niet opeten?

Natuurlijk zit er een verschil tussen een koe in de wei en het konijn in je achtertuin, maar dat verschil is er omdat we dat zo gewend zijn. Uiteindelijk zijn alle dieren gelijk, net als dat alle mensen op aarde gelijk zijn. We bestaan in verschillende soorten en maten, maar dat maakt toch niet dat dat de één minder is dan de ander? Dat geldt ook voor dieren. Neem dit soort overwegingen eens wat vaker mee als je in de supermarkt staat en wees niet alleen voor je eigen huisdier een vriend, maar voor alle dieren.

Bron: Freundin.de, milieucentraal.nl, Uit Pauline's Keuken.