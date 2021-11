Dít zijn de leukste hondenrassen uit poedelkruisingen

Voor veel mensen zijn poedelkruisingen de ideale honden. Ze zijn vaak zachtaardig van karakter, verharen minder en zijn vaak veilig voor mensen met een hondenallergie. Geen wonder dus dat Martha Stewart een artikel aan alle poedelmixen wijdt én dat deze leukerds sinds 1980 steeds populairder worden!

Het beste kan een poedel rechtstreeks gekruist worden met een ander volbloed hondenras, zodat de vervelende bijkomstigheden van het doorfokken van de pups wordt voorkomen. Op het moment zijn er meer dan 40 van zulke combinaties bewezen succesvol, gauw tijd om ze eens uit te lichten! Een greep uit de liefste poedelpups out there:

Poedel x Berner sennen

Bernedoodles staan bekend om hun iets wat klunzige voorkomen en gouden hart. Beeld GettyImages

Hoe lief is deze pup? Een bernedoodle heeft het kroezige haar van een poedel maar de wat grovere gelaatstrekken van een Berner sennen. Pups van dat laatste ras zijn vaak wat lompig en buitengewoon zachtaardig. Ben jij op zoek naar een pup die niet per se heel intelligent hoeft te zijn, maar wel goed luistert en een hart van goud heeft? Deze kruising is misschien wel perfect voor jou.

Poedel x West Highland white terrier

Westiepoo’s zijn hagelwit van kleur en lekker speels. Beeld Getty Images/iStockphoto

Juist op zoek naar een energieke en speelse viervoeter? Kijk dan eens naar de kruising van een poedel een een West Highland white terrier, of in het kort een Westie. Westiepoo’s zijn hagelwit, klein maar fijn en hebben volgens Martha Stewart energie voor tien. Laat dat je niet afschrikken, want het is niet alsof ze vervelend hyperactief zijn. Het zijn juist hele fijne speelmaatjes voor je kinderen en ze zien er snoezig uit.

Toy poedel x Dwergkeeshond

Pomapoo’s zijn écht kleine hondjes. Te lief! Beeld Getty Images/iStockphoto

Oké, vergeet wat we zeiden over het formaat van een westiepoo: pomapoo’s zijn pas écht klein. De kruising tussen een toy poedel, een kleine poedelsoort, en een dwergkeeshondje is té schattig. Een klein balletje pluizigheid, zo zijn ze het best te omschrijven. Maar vergis je niet, want wat ze tekort komen in formaat, maken ze goed in karakter. Dit zijn vaak wat pittigere, maar heel grappige tantes (en omes).

Poedel x Australische herdershond

Aussiedoodles zijn lekker actieve honden, die graag een wandeling met je maken. Beeld Getty Images/iStockphoto

Wil je een unieke hond die goed past bij een actievere levensstijl? Dan is de aussiedoodle misschien wel wat voor jou. Deze kruising tussen een poedel en een Australische herdershond gaat het liefst de hele dag met jou mee de natuur in. Het zijn hele slimme, trouwe dieren en ze zijn niet vies van een stevige wandeling. Heb je daar in je dagelijkse leven geen tijd voor, dan kun je beter gaan voor poedelkruising die de hunkering naar beweging minder heeft.

Poedel x Havanezer

Havapoo’s zijn échte gezinshonden Beeld Getty Images/EyeEm

Deze kruising is een ideale familiehond. De havapoo is klein van stuk, heeft vaak een mooi goudbruine kleur en hecht zich gauw aan meerdere familieleden. Ze zijn erg grappig, slim en speels en zijn daarom voor vele jaren een leuke toevoeging aan een gezin.

Bron: Martha Stewart.