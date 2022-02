Eigenlijk zijn alle spelletjes hieronder een variatie op Wordle, maar dat hoeft de pret niet te drukken. Zoek vooral een variatie uit die jou het leukst lijkt.

1. Taylordle

Je verzint het niet, maar er bestaat een Wordle-variant waar alleen maar woorden in voorkomen die te maken hebben met zangeres Taylor Swift. Ben jij een echte Swiftie? Deze is voor jou!

2. Crosswordle

Deze variatie is eigenlijk een soort Wordle goes kruiswoordpuzzel. Je moet voor dit spelletje twee woorden raden die met elkaar te maken hebben en die dezelfde letter hebben op het punt waar ze kruisen, zoals bij een echte kruiswoordpuzzel.

3. Hello Wordl

Dit spelletje is praktisch hetzelfde als Wordle, maar loopt oneindig door in plaats van te stoppen bij één woord per dag. Heerlijk!

4. Quordle

Het zit al een beetje in de naam, maar deze variatie is eigenlijk Wordle keer vier. Je moet vier woorden tegelijkertijd raden, die in één scherm op vier minibordjes worden weergegeven. Telkens als je een woord probeert te raden, verwerkt hij daarna de letters op alle vier de minibordjes om zo veel hints tegelijkertijd te geven.

5. Lordle Of The Rings

Tja, deze variatie zat er ook wel aan te komen. Net als Taylordle, hangt ook aan deze Wordle-versie een thema: Lord of the rings. Vind jij deze boeken en films helemaal het einde? Dan is deze variatie beslist wat voor jou.

Bron: Huffpost.