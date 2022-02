Dit zijn de meest hondvriendelijke vakantielanden in Europa

Het is niet gek dat als je op reis gaat, je ook graag je viervoeter mee wil nemen. Een huisdiervriendelijke vakantie biedt overigens veel voordelen. Zo kun je samen de mooiste wandelingen maken en zorgeloos van elkaar genieten, zonder schuldgevoel.

Maar niet alle landen zijn gediend van deze harige beesten. HomeAway heeft de gegevens van vakantiehuizen geanalyseerd en ontdekte welke Europese landen het hoogst percentage vakantiewoningen hebben waar trouw viervoeters ook welkom zijn.

Denemarken

In Denemarken vind je niet alleen fantastische stranden, maar ook talloze gezellige vakantiehuizen voor gezinnen én hun harige vrienden. Bij maar liefst 44% van de beschikbare accommodaties zijn huisdieren toegestaan. Dit is verreweg het hoogste percentage in Europa. Vakantiegangers kunnen voornamelijk terecht in de regio’s Midden-Jutland (54%) en Noord-Jutland (53%), waar meer dan de helft van de vakantiehuizen en vakantiewoningen honden verwelkomt.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn in 35% van de vakantiewoningen huisdieren toegestaan. Daarom staat dit land op de tweede plaats van landen die bijzonder geschikt zijn voor gezinsvakanties met honden. En dan met name in het noorden. Daar mogen de trouwe viervoeters zelfs zwemmen bij veel bergmeren. Aanrader: aan het meer van Hallstatt in het Salzkammergut ligt een speciaal hondenbad met panoramisch uitzicht op de Alpen.

Finland

Ook in Finland worden honden op veel plaatsen met open armen ontvangen. Net als in Oostenrijk is 35% van de Mökki’s, zoals de vakantiehuizen in Finland worden genoemd, gericht op harige vrienden. Noord-Karelië staat bovenaan de lijst van hondvriendelijke regio’s met zelfs 55%.

Groot-Brittannië

Hier worden honden als echte leden van het gezin beschouwd, niet voor niets dat de Britse royals zulke hondenliefhebbers zijn. 34% van de verhuurders in het Verenigd Koninkrijk laat dan ook honden toe in hun accommodatie. Vooral in Redcar en Northumberland, aan de noordkust van Engeland. Daar scoor je juist pluspunten als je je harige vrienden meeneemt.

Kroatië

Niet alleen de Kroatische Dalmatiërs spetteren hier rond in de zee. Ook elk ander ras kan zich vermaken in de kristalheldere Middellandse Zee. Eén derde van de vakantieverblijven in Kroatië ontvangen baasjes met honden. Primorje-Gorski (38%) en Istrië (36%) zijn het populairst bij dierenvrienden. Verder naar het zuiden in Split-Dalmatië, de thuisbasis van de Dalmatiërs, ligt het percentage met 25% helaas onder het gemiddelde, maar dat neemt niet weg dat ze daar ook dol zijn op honden.

Duitsland

Bij onze Oosterburen is 30% van de vakantieaccomodaties hondvriendelijk. Met 58% van de vakantiehuizen waar harige vrienden welkom zijn, kunnen hondenbezitters het grootste aanbod vinden in het Eifeldistrict Bitburg-Prüm in Rijnland-Palts. In de meeste gevallen kun je je hond zelfs gratis meenemen.

Bron: Freundin.de