Dít zijn de mooiste (en meest bijzondere) outfits van het Televizier Gala

Romy Monteiro

Als er één iemand is die vanavond glamour uitstraalt, dan is het wel Romy Monteiro. De musicalster straalt in een prachtige neongroene jurk.

Linda Hakeboom

Iemand die er ook prachtig uitziet, is presentatrice Linda Hakeboom. Ze straalt in een zwarte jurk met zilveren borduursels.

Nikkie de Jager

Zoals we natuurlijk van haar gewend zijn, heeft Nikkie de Jager helemaal uitgepakt voor vanavond. De YouTuber verscheen in een prachtige gouden jurk op de rode loper.

Vivienne van den Assem

In het rijtje opvallende outfits van de avond mag de jurk van presentatrice Vivienne van den Assem niet ontbreken.

Olcay Gulsen

Met haar ervaring in modewereld kan het natuurlijk niet anders dan dat Olcay Gulsen er uitziet om door een ringetje te halen.

De Meilandjes

De Meilandjes lijken dit jaar voor het thema zilver te zijn gegaan. Maxime en Montana stralen in hun zilveren jurken.

Splinter Chabot en Britt Dekker

Tot slot mag dit mooie koppel natuurlijk ook niet ontbreken: Splinter Chabot en Britt Dekker zien er prachtig uit vanavond.

