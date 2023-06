Dít zijn de mooiste foto’s van de nieuwe zomerfotosessie van de koninklijke familie

De strandtenthouder van het Haagse La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag kan zijn hart ophalen: de Oranjes hebben alsnog hun zomerfotosessie bij zijn strandtent geschoten. Dat was vorig jaar ook het plan, maar toen verkaste het hele gezelschap naar Paleis Noordeinde, vanwege slechte weersvoorspellingen.

Zomerfotosessie Oranjes een stuk zonniger

Dit jaar is het een stuk zonniger, wél met een scherp windje: typisch voor een bezoekje aan de Nederlandse kust. En dat levert luchtige plaatjes op van het koningspaar en de drie prinsessen, die allemaal kozen voor een zomerse, casual outfit. Er is overigens nog een zesde gezinslid te zien op de foto’s: hondje Mambo van Oranje. Het vrolijke beestje is sinds 2021 onderdeel van de familie en maakt de plaatjes compleet.

De Oranjes op het Zuiderstrand in Den Haag tijdens de zomerfotosessie van 2023. Beeld Brunopress

Zoet vader-dochtermoment

Dat de Oranjes goed kunnen poseren, weten we. Dit jaar laten ze zich bovendien van een verrassend persoonlijke kant zien. Willem-Alexander liet de liefhebbende vader in zich naar boven komen en omhelsde spontaan Alexia, om haar vervolgens een kus op het voorhoofd te drukken. Lief.

En zoet vader-dochtermoment tussen Alexia en Willem-Alexander. Beeld Brunopress

Dit droegen de Oranjes

Alle gezinsleden kozen voor een frisse, casual outfit. Máxima trok voor de gelegenheid een witte maxi-rok met bijpassende top van de Amerikaanse Tory Burch uit de kast, zo meldt royaltykenner Josine Droogendijk. Aan haar pols prijkt een favoriet van de koningin: haar Cartier Tank-horloge, dat ze onder andere droeg tijdens een van haar allereerste fotoshoots met Willem-Alexander. Ariane valt op in smaragdgroen en koos voor een katoenen peplumtop van het Franse Ba&sh.

De Oranjes met hondje Mambo op het Zuiderstrand in Den Haag. Beeld Brunopress

Hondje Mambo is sinds 2021 onderdeel van de koninklijke familie. Beeld BrunoPress

De Oranjes op het Zuiderstrand in Den Haag. Beeld Brunopress

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op het Zuiderstrand in Den Haag. Beeld Brunopress

De Oranjes op het Zuiderstrand in Den Haag. Beeld Brunopress

Bron: ANP, Modekoninginmaxima.nl