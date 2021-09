Dít zijn de mooiste foto’s van prinses Diana, die vandaag 24 jaar geleden overleed

Van de royal wedding tot casual friday: Prinses Diana kon alles hebben en kwam altijd stijlvol voor de dag.

De bruiloft

Prinses Diana in de koets terug van haar bruiloft naar het kasteel op 29 juli 1981. Beeld Getty Images

Het is een zomerdag in 1981, 29 juli om precies te zijn. Prinses Diana en prins Charles zijn nét getrouwd. Prinses Diana draagt een jurk ontworpen door de Britse modeontwerpers David en Elizabeth Emmanuel. Ook draagt ze de befaamde Spencer-tiara. De tiara is op dat moment al ruim 50 jaar in de familie Spencer, de familie van Diana’s vaders kant. De trouwfoto’s zouden vanaf dit moment nog jaren rondzweven op het internet als voorbeeld van een van de mooiste royal weddings ooit.

De huwelijksreis

Prins Charles en prinses Diana op huwelijksreis, met een stop bij Balmoral Castle in Schotland Beeld Getty Images

Na het huwelijk volgde de huwelijksreis. Die vond grotendeels plaats rond de Middellandse Zee, maar er zat ook een bezoek bij aan het Balmoral Castle, in Schotland. Charles staat traditioneel in een rok op de foto en Lady Di is gekleed in een jas met ruitpatroon. Zoals vaker heeft Diana hier een twist gegeven aan traditionele kleding en wederom staat het haar prachtig. Ze lacht uitbundig, je kunt zien dat ze meer ontspannen is dan vlak voor en tijdens de trouwerij. In een interview laat ze achteraf weten dat ze de huwelijksreis vooral gebruikte om slaap in te halen.

On wednesdays...

Diana voor de deur van landhuis Highgrove. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Op woensdagen dragen we roze. Of deze foto ook is genomen op een woensdag staat niet vast, maar wat wel vaststaat, is dat Lady Di er geweldig uitziet in de kleur. Ze zit op de trappen van haar landhuis genaamd Highgrove, in de parochie Tetbury in het Verenigd Koninkrijk. Ze draagt een hippe gingham broek met een mooie, matchende sweater. De witte blouse met mooie manchetknopen en de lichte loafers maken de outfit af. Zelfs de blosjes op haar wangen lijken te matchen met haar kleding van die dag.

Casual country

Prinses Diana bij een polowedstrijd in West Sussex. Beeld Getty Images

Op de dag dat prinses Diana en prins Charles hun tweede huwelijksjubileum vieren in 1983 gaan ze langs bij een polowedstrijd in West Sussex. Een scheve lach, haar verfijnde outfit en lossige haren laten zien dat het een ontspannen dag moet zijn geweest. Deze outfit is één van de iconen van haar garderobe geworden. Je zou niet zeggen dat ze hier nog niet eens een jaar de moeder is van prins William, zo mooi is haar figuur al weer.

Australië

Prinses Diana en prins Charles op officieel bezoek in Australië in 1983. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

In datzelfde jaar, 1983, gaan prinses Diana en prins Charles op officieel bezoek in Australië. Op deze foto staan ze samen voor Ayers Rock. Wat dit beeld zo bijzonder maakt, is de manier waarop Charles kijkt naar Diana: hoewel ze op officieel bezoek zijn, is het geen statige foto. Hij kijkt liefhebbend, lacht naar haar terwijl zij op haar beurt weer eens de wereld verovert door te lachen naar een camera. Waar haar simpele maar chique witte jurk van is weten we niet, maar het staat haar prachtig.

Met Harry

Prinses Diana met Prins Harry op een vakantie naar Mallorca in 1987. Beeld Getty Images

We maken even een sprong in de tijd, naar 1987. Lady Di houdt hier Prins Harry op haar arm tijdens een vakantie in Mallorca. Hij is hier 3 jaar oud. Ze kijkt vertederd, haar ogen vol met liefde voor haar jongste zoon. Hij steekt eigenwijs zijn tong uit. Diana draagt een eenvoudige, lichtgele blouse maar maakt het af met elegante, gouden oorbellen. Een alledaagse zomeroutfit met een vleugje Di.

Hey sailor

Prinses Diana in Australië in 1988. Beeld WireImage

Een jaartje later, in 1988, wordt deze foto van prinses Diana geschoten. Wederom in Australië, waar ze dit keer is voor een bezoekje aan een muziekkamp voor jongeren. Het blauwe van de blouse haalt de kleur van haar ogen prachtig naar boven. De witte hoed en grote oorbellen met parelmoer en goud geven haar een marine-achtige look mee, in de meest mooie zin van het woord.

Hoe zou prinses Diana er nu uit hebben gezien?

Na alle beelden van hoe Diana eruit heeft gezien, blikken we graag vooruit naar hoe ze eruit zóu hebben gezien, als ze nog in leven was geweest. Onze illustrator tekende het voor ons uit, bekijk hieronder het resultaat:

