Dit zijn de mooiste kleurrijke outfits van de jarige Spaanse koningin Sofia (83)

Koningin Sofia woont tegenwoordig alleen in het Zarzuela Paleis in Madrid. In 2020 ging haar echtgenoot koning Juan Carlos in ballingschap om zijn zoon Felipe, de huidige koning van Spanje, wat ademruimte te geven nadat het ene na het andere schandaal over Juan Carlos naar buiten kwam.

Juan Carlos verhuisde naar het eiland Zaya Nurai in de buurt van Abu Dhabi. Af en toe verlaat hij het eiland om ergens te dineren of voor een kort uitstapje, maar verder brengt hij zijn tijd daar door met lezen, sporten in zijn eigen sportschool of een film kijken in zijn thuisbioscoop. Een keer per maand komen zijn twee dochters op bezoek, maar zijn vrouw gaat dan niet mee.

Koningin Sofia alleen op het paleis

Juan Carlos en Sofia leefden al jaren gescheiden van elkaar, dus het lijkt koningin Sofia prima te bevallen alleen op het paleis. Door het vertrek van haar echtgenoot is de band met haar zoon Felipe sterk verbeterd. Ze laat meer officiële gelegenheden aan het koningspaar over en zet zich zelf vooral nog in voor de goede doelen die haar aan het hart gaan.

Eén ding weten we zeker: de inmiddels 83-jarige Spaanse koningin trekt voor haar verjaardag vast een kleurrijke outfit uit de kast. Koningin Sofia houdt wel van kleurrijke kleding en is regelmatig te zien in felroze, groen of blauw:

Bron: Nouveau.nl