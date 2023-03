Dít zijn de opvallendste leuzen van de Feminist March 2023

Voor het eerst trok de Feminist March zondagmiddag door Amsterdam. Het is de opvolger van de Women’s March, die sinds 2017 werd gehouden. De organisatie hoopt door de naamsverandering inclusiever te zijn. Op beelden is te zien hoe de Dam vol staat met mensen die zich sterk maken voor gelijke rechten voor iedereen.

Tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door WMNL presents: Feminist March (@feministmarch.nl) op 6 Mar 2023 om 1:56 PST

Feminisme is voor iedereen

‘Door verder te gaan als Feminist March hopen we een duidelijke boodschap af te geven: feminisme is niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die onderdeel uitmaakt van een gemarginaliseerde groep of zich onderdeel voelt van ons collectief’, aldus de organisatie. ‘Er is geen ruimte voor haat of buitensluiting.’

Veiligere plek

Bezoekers waren positief over de naamsverandering. “Ik denk dat de mars dit jaar een stuk inclusiever is”, liet een aanwezige weten aan nieuwszender AT5. “Het gaat niet alleen om vrouwen, maar ook om mensen die zich anders identificeren. Daarmee is dit denk ik voor veel meer mensen een veiligere plek.”

Een mannelijke bezoekers benadrukte het belang van mannelijke aanwezigen. “Ik vind dat met name witte mannen meer moeten doen, want het is gewoon een feit dat we met meer privileges geboren zijn.”

Opvallendste leuzen Feminist March

Tijdens de Feminist March komen heel wat borden met opvallende en krachtige leuzen voorbij. Onderwerpen als anticonceptie, abortus en straatintimidatie blijven niet onbesproken.

We verzamelden de opvallendste leuzen online:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door CHANTAL HERREBRUGH (@chantal_cdh) op 6 Mar 2023 om 1:57 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Romy Fernandez (@romy_photojournalist) op 6 Mar 2023 om 1:58 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stop Straatintimidatie (@stopstraatintimidatie) op 6 Mar 2023 om 2:00 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marijke Hoebee (@marijkehoebee) op 6 Mar 2023 om 2:01 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marijke Hoebee (@marijkehoebee) op 6 Mar 2023 om 2:01 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marijke Hoebee (@marijkehoebee) op 6 Mar 2023 om 2:02 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Debra (@debratookaphoto) op 6 Mar 2023 om 2:05 PST

'We're not ovary acting' Beeld Instagram @feministmarch.nl

'Men of quality do not fear equality' Beeld Instagram @feministmarch.nl

'So bad, even introverts are here'. Als zelfs introverten van de partij zijn, móet het onderwerp wel urgent zijn. Beeld Instagram @feministmarch.nl

'Destroy the patriarchy, not the planet' Beeld Instagram @feministmarch.nl

'Yes all men' Beeld Instagram @feministmarch.nl

Bron: Linda.nl, NOS.nl, AT5.nl