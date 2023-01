Dit zijn de populairste babynamen in jouw provincie

Vorig jaar stonden in de landelijke top drie de meisjesnamen Julia, Mila en Emma. Op de volgorde na is er in die lijst niets veranderd. Bij de jongens waren dat Noah, Lucas en Sem, in die lijst zien we dit jaar wel andere namen.

Populairste meisjesnamen 2022 heel Nederland

Emma Julia Mila

Populairste jongensnamen 2022 heel Nederland

Noah Liam Luca

Om in de toplijstjes te belanden moet de naam minimaal 25 keer gegeven zijn in dat jaar. In Zeeland zijn er om die reden geen populairste namen, dat was vorig jaar ook al het geval. Om dezelfde reden ontbreekt de lijst van de meisjesnamen in Flevoland en is de lijst met jongensnamen in Drenthe korter.

Provincies

Waar je woont heeft invloed op je naam, ook binnen onze eigen landsgrenzen. Zo vind je in de top drie van Friesland hele andere namen dan in Limburg. Dit zijn de populairste namen van 2022 per provincie.

