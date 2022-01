Baby Beeld Getty Images

Dit zijn de populairste babynamen van 2021 (en de meeste gehate)

Veel mensen dachten al dat hij eraan kwam, maar nu is het ook écht bewezen: er is een geboortegolf bevestigd, als gevolg van de coronacrisis. In 2021 werden 180.000 kinderen geboren: zo’n tienduizend meer dan het gemiddelde van 170.000. En wat waren de populairste namen die al die kinderen kregen?

Kwestie van smaak