Dit zijn de populairste goede voornemens van 2023

Meest voorkomende goede voornemens

Meer bewegen, stoppen met roken en nu echt minderen met je suikerinname: grote kans dat je jezelf ook weleens deze dingen hebt voorgenomen. Hoog tijd om eens in het lijstje te duiken.

1. Gezonder leven

Ja, hoor. Daar is-ie: gezonder leven staat met stip op nummer één. Vaker sporten, meer bewegen en daarnaast ook gezonder leven is opnieuw het credo van veel Nederlanders. Wist je al dat wandelen een goede manier is om af te vallen? Libelle schreef hoe je op zeven leuke en effectieve manieren calorieën kunt verbranden door te lopen. Met onze heerlijke recepten kun je bovendien iedere dag een gezonde en gevarieerde maaltijd op tafel zetten.

2. Geld besparen

Om de inflatie kun je niet meer heen en zowel de gas- als de energierekening heeft de afgelopen periode waarschijnlijk een grote hap uit je budget genomen. Niet zo gek dat Nederlanders geld besparen als goed voornemen noteren. Van een boodschappenbudget opstellen tot (nog beter) op je energieverbruik letten: door op de kleintjes te letten kun je tientallen en soms wel honderden euro’s op jaarbasis besparen.

Wil je ook graag een stukje geld overhouden aan het einde van de maand? Ontdek dan hier hoe weekgeld je helpt om niet langer te veel geld uit te geven.

3. Me-time

Het is zonde om altijd maar aan het werk te zijn, als je niet van je vrije tijd kunt genieten, toch? Eén van de populairste goede voornemens is ook dit jaar weer ‘me-time’. Met andere woorden: leuke dingen voor je zelf doen of juist in de relaxstand gaan. Ook staat meer tijd doorbrengen met dierbaren hoog op het prioriteitenlijstje van menig Nederlander, net als tijd aan hobby’s besteden. Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de Libelle Leesclub?

4. Geen goede voornemens

Niet iedereen zit te wachten op goede voornemens. Jezelf niets voornemen is onder een deel van de Nederlanders ook een ‘goed voornemen’. Waarom? Omdat ze zich er toch niet aan houden, bijvoorbeeld. Of omdat ze zich het hele jaar goede dingen voornemen, in plaats van alleen op 1 januari.

Bron: Radar