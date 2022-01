Dít zijn de resultaten van een sapkuur op de korte én langere termijn

In de basis zorgt een sapkuur ervoor dat je lichaam helemaal ‘ontgift’ wordt, oftewel: je gaat detoxen. Een sapkuur duurt vaak 3, 5 of 7 dagen waarin je enkel de sapjes drinkt die horen bij de kuur die je volgt. Deze sapjes worden vaak van tevoren gemaakt en bij je thuis geleverd of haal je af op het moment dat je de kuur gaat starten.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoewel er nog niet veel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sapkuren is gedaan, zijn er wel veel vrouwen die uit ervaring kunnen vertellen wat voor hen de effecten waren. Wij vatten de veelgehoorde effecten voor je samen.

Resultaten korte termijn

Het ontgiften van je lichaam kan op korte termijn verschillende resultaten hebben.

1. Verbetert haar en huid

Na een paar sapjes kun je bijvoorbeeld merken dat je darmfunctie erop vooruit gaat. Daarnaast geven veel vrouwen aan dat hun huid direct na de kuur helderder is en dat hun haren mooier ogen. Dit soort voordelen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd, maar kunnen wel enigszins logisch verklaard worden. Omdat bijvoorbeeld van het eten van suiker en het drinken van alcohol is bewezen dat je huid verslechtert, is het logisch dat je huid verbetert als die voedingsmiddelen ineens wegvallen.

2. Gewichtsverlies

Soms val je er ook iets van af, maar dat komt door het gebrek aan vaste voedingsmiddelen. Vaak kom je de kilo’s weer aan als je weer normaal gaat eten. Afvallen is vaak ook niet het doel bij een sapdetox, het gaat echt om het reinigen van je lichaam. Wél geven veel vrouwen aan dat ze na het volgen van een sapkuur geneigd zijn om gezonder te eten dan ze voor de sapkuur deden, wat dan wel weer kan leiden tot blijvender gewichtsverlies.

3. Meer energie

Over dit punt zijn de meningen verdeeld. Sommige vrouwen beweren dat ze zich op de laatste dagen van de kuur en de dagen daarna energieker en fitter voelen dan voor de kuur. Anderen klagen juist over een gebrek aan energie omdat je veel essentiële voedingsmiddelen die als brandstof dienen voor je lichaam ineens niet meer binnenkrijgt. Er valt dus niet helemaal vast te stellen wat het effect van een sapkuur op je energielevel is.

Resultaten lange termijn

Je hoort zelden over het effect van een sapkuur lang nadat hij is afgelopen. Daarom besloot Libelle’s Daphne de proef op de som te nemen. Ze vertelt in deze video hoe de kuur haar beviel én wat het effect van de kuur was een maand nadat ze hem afrondde:

Bron: Trimbos, Estheclinic, Voedingscentrum.