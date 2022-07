Dit zijn de signalen dat jouw huisdier last heeft van de warmte

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je je hond nooit alleen achterlaat als het buiten warm is. Ook als de temperaturen niet tropisch zijn warmt je auto snel op. Als je geen andere keuze hebt, blijf dan niet langer dan vijf minuten weg en laat meerdere raampjes open. Parkeer je auto in de schaduw.

Maar ook huisdieren die gewoon thuis zijn, kunnen het in de hitte flink warm krijgen en signalen laten zien dat ze wat extra zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat je huis voldoende koele plekken in de schaduw heeft waar je hond of kat kan uitpuffen. Zorg ook dat je hun drinkbak continu checkt op voldoende water.

Kijk ook uit naar de volgende signalen die je viervoeters kunnen geven:

Honden:

Zwaar en snel hijgen, opvallend zwaarder dan normaal

Een felroze of -rode tong, en felroze tandvlees

Je hond gaat veel vaker dan anders op de grond gaat liggen

(Vaker) overgeven zonder duidelijke oorzaak

Een ongemakkelijk loopje als de grond onder hun voeten te heet is

Je hond is gedesoriënteerd

Een erg droge mond en/of een tong die echt naar buiten valt (dus niet een lollig likje over jouw arm, bijvoorbeeld)

Je hond is opvallend sloom en niet vooruit te branden

Natuurlijk ken jij het gedrag en de nukken van je viervoeter het best, dus gedrag dat anders-dan-anders is, valt altijd op. Raadpleeg altijd een dierenarts bij twijfel.

Katten:

Zwaar hijgen, opvallend zwaarder dan normaal

Een felroze of -rode tong, en felroze tandvlees

Overmatig kwijlen

Je kat gaat veel vaker dan anders op de grond gaat liggen

Overgeven, zonder duidelijke oorzaak

Opvallende rusteloosheid (bijvoorbeeld zoeken naar een koeler plekje, maar nergens tevreden zijn)

Zweterige pootjes

Overdreven schoonmaken van de vacht, staart en pootjes (in een poging af te koelen)

Een deur open naar de tuin of het balkon kan fijn zijn voor dieren. Als je hond of kat veel buiten is - en ook met warm weer - zet je het best ook buiten een paar bakjes water neer. Dan kun je meteen in de gaten houden hoe het gaat met je beestje. En oh ja, als jullie onder de parasol mogen zitten, met jullie voetjes in een zwembadje... mag jullie huisdier dat dan ook?

Knaagdieren

Niet alleen katten en honden hebben extra zorg en een alerter baasje nodig, ook knaagdieren hebben het warm. Zorg dat het water van je konijn, hamster of rat ten overvloede aanwezig is. Zet ook het hok van je konijn in de tuin in de schaduw.