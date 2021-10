Dít zijn de ‘spelregels’ voor een soepele relatie met je schoonmoeder

Het is vandaag Nationale Schoonmoederdag en psycholoog Roos Vonk deelde eerder met ons een aantal gouden regels als het aankomt op het omgaan met je schoonmoeder.

1: Wij-vorm

Praat tegen je schoonmoeder vaker in de wij-vorm; zo laat je zien dat het ook de mening van haar zoon is. Op die manier voorkom je dat het lijkt alsof jij degene bent die je mening doordrukt en toon je aan gelijkwaardig in beslissingen te staan.

2: Betrek haar

Betrek haar bij het gezinsleven; vertel regelmatig wat er speelt en hoe het met de kinderen gaat. Door open te zijn over wat er in het gezin speelt, ook als het minder leuk nieuws is, houd je je schoonmoeder betrokken. Zo voelt ze zich gewaardeerd, zonder dat ze zelf écht een nadrukkelijke rol in het gezin speelt.

3: Zie kritiek als advies

Houd in het achterhoofd dat haar kritiek vaak goedbedoeld advies is: ze wil geen problemen veroorzaken waardoor ze het risico loopt om haar zoon minder te zien. Soms zijn schoonmoeders wat kort door de bocht, maar vaak hebben ze echt wel het beste met jou en je gezin voor. Meestal is dergelijke kritiek niets meer dan een manier van haar om ervoor te zorgen daar haar zoon of dochter de beste behandeling van je krijgt.

4. Prioriteiten

Als het nodig is: herinner je partner eraan dat hij of zij moet aangeven bij zijn of haar moeder dat de prioriteit bij het gezin ligt. Schoonmoeders vinden dit soms een harde boodschap om te horen, maar het gezin draaiende houden is de nummer 1 taak van iedere ouder. Ook als dat betekent dat er soms wat minder tijd is voor haar.

5. Nooit laten kiezen

Dwing een partner nooit om te kiezen tussen jou en zijn moeder. Blijf altijd zoeken naar manieren waarop je partner zowel jou, als zijn moeder betrokken kan houden in zijn of haar leven. Dat is soms een lastig pad om te bewandelen, maar door compromissen te sluiten kan het zeker.

