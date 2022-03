Camilla Parker Bowles trouwde in 2005 met de kroonprins van Engeland en is sindsdien de hertogin van Cornwall. Onlangs kondigde queen Elizabeth aan dat Camilla straks, als Charles koning wordt, koningin-gemalin genoemd zal worden. Een bijzondere titel, want hoewel ze niet de moeder is van prins William en prins Harry, zal ze door haar titel straks wél als volwaardig lid van het koninklijk huis naast prins Charles staan.

Camilla's dochter: Laura

Camilla en Laura Beeld Getty Images

Naast dat Camilla de stiefmoeder is van William en Charles, is ze óók de biologische moeder van een zoon en dochter uit een eerder huwelijk. Van 1973 tot 1995 was Camilla namelijk getrouwd met Andrew Parker Bowles. Haar dochter heet Laura (43) en werd geboren als Laura Parker Bowles, maar trouwde in 2006 met haar man Harry Lopes en sindsdien gaat ze als Laura Lopes door het leven. Ze is een kunstconservator en moeder van drie kinderen: in 2008 beviel ze van een dochtertje, Eliza, en in 2009 van de tweelingbroertjes Gus en Louis. Eliza schitterde in 2011 als één van de bruidsmeisjes van hertogin Kate op het huwelijk tussen William en Kate. Nog een leuk feitje over de man van Laura: hij was in zijn jongere jaren een ondergoedmodel voor Clavin Klein!

Laura Lopes Beeld Getty Images

Niet in de schijnwerpers

Overigens is alles wat hierboven staat ook ongeveer het enige wat we weten van Laura: ze leidt een relatief onbekend bestaan. Het gerucht gaat dat dat komt omdat ze in de eerste dagen van de relatie tussen haar moeder en prins Charles niet bepaald fan was van de Britse kroonprins: “Ze kon dingen zeggen als: ‘Waarom laat je mijn moeder en familie niet alleen’ en gaf hem de schuld van de scheiding van haar ouders”, schrijft Woman and Home. Gelukkig lijken die sterke gevoelens inmiddels voorbij, maar nog altijd leidt Laura een leven buiten de schijnwerpers.

Camilla's zoon: Tom

Tom Parker Bowles Beeld Dave Benett/Getty Images

Hoe anders is dat voor haar oudere broer, Tom Parker Bowles (47). Hij heeft zichzelf aardig op de kaart gezet als auteur van zeven kookboeken en als recensent. Hij komt regelmatig op bezoek bij verschillende kookprogramma's op de Britse tv en lijkt helemaal geen last te hebben van de aandacht die hij daardoor krijgt in zijn alledaagse leven.

Ongeluk in de liefde

In 2007 werd Tom vader van dochter Lola en in 2010 werd zoon Frederick geboren uit zijn huwelijk met Sara Buys, die een prominente functie had bij het blad Harpers & Queen. In 2018 ging het stel uit elkaar en een jaar later kreeg Tom een relatie met voormalig journalist Alice Procope. Het stel kreeg helaas de kans niet om te genieten van een happy ever after: in 2021 overleed Alice op 42-jarige leeftijd aan kanker, zeven maanden nadat de diagnose werd gesteld. Nog altijd is Tom daarover heartbroken, zo schrijft Mirror.

