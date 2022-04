Dit zijn de versoepelde coronamaatregelen: nieuwe regels voor quarantaine en mondkapjes

We zetten alle versoepelingen voor je op een rijtje.

Niet meer in quarantaine

Er lijkt nu toch echt een einde te komen aan de pandemie. Laatst werd al bekend dat je niet meer langs de GGD hoeft als je een positieve zelftest hebt en nu hoef je zelfs niet meer in quarantaine als je contact hebt gehad met iemand die corona heeft. Dit geldt natuurlijk alleen als je zelf géén klachten hebben. Waarom je nog steeds, ondanks de versoepelingen, in isolatie moet bij besmetting, lees je hier.

Quarantaine zorgde niet voor meer besmettingen

Eerder gaf het RIVM hier al een advies over. Quarantaine draagt in dit soort gevallen weinig bij aan de bestrijding van de verspreiding van het virus, terwijl de maatregel wel grote maatschappelijke gevolgen heeft. Het kabinet is het daarmee eens en schaft de quarantaine-maatregel af. “Maar corona is niet weg en gaat ook niet weg”, waarschuwt minister Ernst Kuipers.

Geen mondkapjes meer

Ook hoef je niet langer een mondkapje te dragen als het druk is. Alleen voor mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die met hen in contact komen, is het dringende advies om nog steeds een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht in vliegtuigen en op vliegvelden na de controle bij de douane blijft. Mensen die Nederland inreizen, hebben overigens geen gezondheidsverklaring meer nodig en hoeven geen zelftest meer te doen.

Herhaalprik

Volgens Kuipers hebben de dalende cijfers met het mooie weer te maken. Dat betekent dat de besmettingscijfers na de zomer waarschijnlijk weer omhoog zullen gaan. De minister roept dan ook iedereen op om zoveel mogelijk een herhaalprik te halen.

De termen boosterprik, derde prik en coronapil vliegen je om de oren. Wat zijn de verschillen tussen? Dokter Rutger legt het in de video hieronder uit.

Bron: NOS