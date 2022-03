Dít zijn de vrouw en vier kinderen van Jan Rot

Jan is inmiddels al een tijdje een vaste columnist bij AD-zaterdagmagazine Mezza. In de zomer van 2021 maakte Jan bekend ongeneeslijk ziek te zijn: hij lijdt aan uitgezaaide darmkanker. Hoewel hij zich nog niet écht ziek voelt, is hij natuurlijk al wel bezig met het feit dat hij er over een tijdje niet meer is.

Meesterwerken

Het AD geeft alvast een inkijkje in de Volle zalen van vanavond. Zo vraagt Cornald Maas de artiest in het programma hoe hij het voor zich ziet als hij er niet meer is, en hoe hij het liefst herinnerd wil worden. Jan denkt daar niet zoveel van, antwoord hij: “Als ik binnen tien jaar vergeten ben, dan ben ik maar binnen tien jaar vergeten”, zegt hij. Vroeger vond de zanger naar eigen zeggen meer dat zijn ‘erfenis of de meesterwerken’ die hij had gemaakt, moesten worden herinnerd. Maar nu is dat niet meer zo. “Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen, vooral dankzij mijn vrouw Daan.”

Maar wie zijn zijn vrouw en kinderen eigenlijk? Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

Vrouw: Daan Rot-De Launay

Jan Rot met zijn vrouw Daan Rot-de Launey Beeld ANP / ANP Kippa

Daan Rot-De Launay is de vrouw van Jan Rot. Ze is midden 40 en trouwde in 2001 met Jan. Samen kregen ze tussen 2002 en 2011 de hun vier kinderen en woonden ze jarenlang in Antwerpen. Pas enkele jaren geleden trok het gezin terug naar Rotterdam, waar Jan vandaan komt, omdat hij heimwee had. In het dagelijks leven is Daan fotograaf, schrijver en eigenlijk all-round creatieveling en heeft ze haar eigen blog, maandagdaandag.nl. Onder die naam, MaandagDaandag, is ze ook actief op Instagram waar ze van alles deelt over zichzelf en haar gezin.

Oudste kind: Elvis Rot

Elvis is de oudste dochter van Jan Rot. Ze is 20 jaar en net als haar ouders is ze een artistieke creatieveling. Ze gaat naar de toneelschool in Arnhem en vermaakt zich daar opperbest in het kostuumhok, zoals ze dat zelf noemt op haar Instagram.

Zoon Rover Rot

Na Elvis komt Rover. Rover is 16 jaar en, in tegenstelling tot zijn zus, was hij zó gewend aan het leven in Rotterdam ten opzichte van dat in Antwerpen. Moeder Daan schrijft daarover: “Mijn zoon Rover is dol op alle hoogbouw in Rotterdam en roept vaak verrukt: “Het lijkt hier wel New York”.” Bijzonder aan Rover: hij is volledig doof aan één oor, maar maakt net als zijn vader maar wat graag muziek. Zijn moeder zegt daarover op Instagram: “Op school draagt hij in zijn goede oor een gehoorapparaatje zodat hij de juf direct in zijn oor hoort. Wegdromen is er niet meer bij, haha!” Jan en Rover maken en ‘voelen’ graag samen muziek, zet ze erbij.

Zoon Wolf Rot

De derde van de ‘Rotjes’, zoals Jan zijn kinderen zelf vaak noemt, is Wolf. Wolf is 13 jaar en dól op geitjes. In 2019 werd hij zelfs benoemd tot Ridder in de Orde van van de Geitjes van de Gaard, door Buitengoed de Gaard, waar de Rotjes al sinds kinds af aan komen. Zijn moeder blogde erover: “Wolf wil later cabaretier worden én geitenboer. Als we op de Buitengoed zijn, staat hij voor dag en dauw op om de geitjes te voeren en hij wordt van niets gelukkiger dan met een geit op schoot in de wei zitten. Als de dierenarts of de hoefsmid komt, zit hij op rij 1, alles wil hij weten.”

Dochter Maantje Piet

Tweede dochter en vierde ‘Rotje’ Maantje Piet maakte met haar geboorte in 2011 de familie Rot compleet. Inmiddels is ze 11 jaar en toen ze geboren werd deed haar naam het stof aardig opwaaien, net als de namen van haar broers en zus overigens. Jan Rot schrijft erover zijn inmiddels gedateerde blog: “Die Piet als tweede naam maakt het wat ons betreft helemaal af, en met verbaasde grijns nemen we via Google-alert kennis van forums, waar deelnemers nog nooit zoiets belachelijks hebben gehoord met reacties als: “bezopen”, “die ouwders wille gewoon aandagt trekke “ en “Lijk me echt vrezelijk voor zo’n mijsje as je zo heet”. Om te laten blijken hóe leuk hij de naam van zijn dochter vindt, schreef Jan Rot een kort liedje over haar, het Maantje Piet-lied: “Maantje Piet, Maantje Piet. Een betere baby is er niet. Maantje Piet, Maantje Piet. Dat weet je zodra je d’r ziet!”

Bron: Instagram, AD, MaandagDaandag, NSFavorites, Rotlandblog.