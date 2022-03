Dít zijn volgens ‘WIDM’-kijkers de beste molacties

Tijdens de live-uitzending ontmaskerde Everon zichzelf en zijn molacties.

Laagste prijzenpot ooit

Kim-Lian en Fresia hadden beiden 34 vragen over de identiteit van de mol goed, maar Fresia was nét iets sneller. Dat maakt Fresia de winnaar van het 22e seizoen. Zij heeft daarmee de laagste prijzenpot ooit gewonnen. Dat heeft de mol dus goed gegaan. Kijkers zijn dan ook erg enthousiast over de molacties van Everon, maar dít waren volgens de kijkers zijn beste sabotages:

1. Lasergamen

Als mol kon Everon bij de lasergame-opdracht álle kistjes openen met zijn duim. Hierdoor kon hij stiekem geld uit de kistjes halen. Maar dat was nog best lastig, want zijn medekandidaten hielden hem goed in de gaten. Achteraf zegt Everon dat hij ‘baalt’ dat hij geen geld heeft opgehaald. “Ik heb echt álle kistjes geprobeerd”, roept hij. Jep, dat klopt....

De molactie bij de lasergamen was geniaal! Als je als kijker achteraf weet dat de Mol met zijn duim alle kistjes kon openen, en ook grotendeels heeft gedaan, dan is dat zeker een geslaagde molactie van de Mol.#WieisdeMol #widm #MolTalk — Wie is de Mol? Clues (@widm_clues) 5 maart 2022

“Ik heb zo’n beetje alle kistjes geprobeerd”



2. Sterk staaltje acteerwerk

Everon probeerde de kandidaten te overtuigen dat hij niet de mol was door de fanatieke kandidaat te spelen. Dit deed hij ook bij de opdracht ‘Vakbondje’. De kandidaten bewandelden in duo’s een vrijstellingenroute. Daarbij werd het vertrouwen in elkaar op de proef gesteld. Bereikten ze samen het midden van de route? Dan verdienden ze allebei een vrijstelling. Maar onderweg lagen andere verleidingen op de loer; geld voor de pot en jokers voor jezelf. En één van de twee kon altijd besluiten elkaar niet in het midden te treffen… Dat deed Thomas. Hij ging voor de drie jokers, waardoor Everon niks kreeg. Tóen begon het acteren. Everon deed alsof hij het echt heel erg vond. “Je bent niet te vertrouwen”, riep hij verontwaardigd. Hij was er helemaal van ontdaan, maar nu blijkt dat dat allemaal bij zijn molactie hoorde. “Wat een briljante acteur”, klinkt het op Twitter.

Woh, wat een briljant acteur Everon: Oscar waardige performance #widm pic.twitter.com/rf3GpgJt9j — Hanneke Felten (@Hannekefelten) 5 maart 2022

In de pot

Kun je je die gestolen € 250,- nog herinneren? Je weet wel, dat geld dat Kim-Lian achter had gehouden? Dat geld heeft ze uiteindelijk wél nog teruggegeven aan penningmeester Everon. Maar als mol zijnde wilde hij dat briefgeld natuurlijk niet in de pot hebben. Gelukkig bestaat er nog een andere ‘pot’. Dus hup, Everon spoelde al dat geld door de toiletpot.... “Die WC-actie was wel echt goud”, schrijft een kijker op Twitter.

Hahaha die WC actie was wel echt goud #widm — Bram van der Meij (@bram_vdmeij) 5 maart 2022

Wat een geniale mol. Geld in de (wc)pot. Echt een leuk seizoen dit jaar! #widm — Erik Werner (@wernererik) 5 maart 2022

Bron: Wie is de mol?, Twitter