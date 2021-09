Dochter Peter R. de Vries doet er alles aan om zijn droom werkelijkheid te laten worden

Als nieuwe voorzitter van Stichting De Gouden Tip wil ze zijn werk - de in 1993 verdwenen studente Tanja Groen ‘thuisbrengen’ - voortzetten.

Grote droom van Peter R. de Vries

Peter wilde Tanja graag met haar ouders herenigen. “Ik weet dat dit zijn droom was. Ik wil er echt voor zorgen dat zijn droom werkelijkheid zou worden”, vertelt Kelly in gesprek met RTL Boulevard. “Ik moet je zeggen, als ik naar [de foto van] Tanja kijk, dan denk ik: hier moeten we voor gaan. Als ik naar de foto van mijn vader kijk, dan blijft het nog heel onwerkelijk om te realiseren dat hij er niet meer is. Hij had hier moeten staan. Dat is nog best wel moeilijk.”

Tanja Groen

Met het oprichten van de stichting wilde Peter R. één miljoen euro ophalen voor ‘de gouden tip’ die leidt naar het oplossen van het mysterie rondom de verdwijning van Tanja Groen en doopte hij het jaar 2021 om tot ‘het jaar van Tanja’. Vlak voor zijn overlijden werd dat streefbedrag behaald. Nu hij er niet meer is om de mysterie rondom de bijna dertig jaar geleden verdwenen studente op te lossen, staat Kelly vanaf nu de ouders bij in een ultieme poging om de waarheid eindelijk eens boven tafel te krijgen.

Afscheidsbrief

Eerder deze week deed zoon Royce al twee interviews over zijn vader. Zo vertelde hij in Khalid & Sophie dat hij al meer dan tien jaar met een afscheidsbrief van zijn vader op zak liep.