In deze documentaire blikt Ewout Genemans samen met Peters kinderen Royce en Kelly terug op de afgelopen tijd: een hele heftige periode. Ook spreekt de televisiemaker met direct betrokkenen, zoals zijn collega’s bij RTL Boulevard, over de impact van Peters dood en wat er in juli precies gebeurde. En Genemans gaat ook in gesprek met burgemeester Femke Halsema, demissionair minister Ferd Grapperhaus, Peter van der Vorst en Kees van der Spek.

De documentaire werd maandagavond bij RTL uitgezonden. Kijkers laten op Twitter weten diep onder de indruk te zijn van alle ontroerende beelden.

In the picture

In de documentaire vertellen Royce en Kelly uitgebreid over de man die voor hen niet de bekendste misdaadverslaggever van Nederland was, maar een dierbare vader en opa. “Om hem daar te zien liggen in het ziekenhuis was een nachtmerrie.”

Ook het beveiligingsaspect van hun vader komt in de docu aan bod. Volgens Kelly had Peter zijn werk de afgelopen jaren niet kunnen doen als hij zulke strenge beveiliging had gehad. Om alle dagelijkse dingen te kunnen doen, wilde hij namelijk geen strenge persoonsbeveiliging. Kelly denkt wel dat haar vader zich er van bewust was dat hij gevaar liep. “Er zijn wel vaker hele gevaarlijke mensen in ons leven geweest. Hij zei dan: ‘Blaffende honden bijten niet.’”

“Ik vind het heel knap hoe hij zijn pad heeft bewandeld zoals hij wilde en dat hij zijn leven niet heeft laten beïnvloeden door die angst.” Verder zegt ze ook dat ze niet vreest voor haar eigen veiligheid, maar wel voor die van haar broer. Hij staat vanwege zijn werk veel meer ‘in the picture’. Ze geeft toe dat ze zich soms zorgen maakt en hoopt dat hij andere keuzes maakt dan haar vader.

Vrouw en kind

Wanneer Genemans vraagt wat ze dan tegen haar broer zegt, antwoordt ze geëmotioneerd: “Dat hij niet zo eigenzinnig moet zijn als mijn vader. Dat hij een vrouw en een kind heeft. En dat hij daarvoor moet kiezen. Dat dat belangrijker is.”

Gelukkig lijkt Royce het hier mee eens te zijn, maar hij heeft eerder rondom veiligheidsdiscussies argumenten als ‘het valt wel mee’ en ‘komt wel goed’ gebruikt. Dat gaat nu niet meer. “We hebben mijn vader al verloren. Wij hoeven niet zo te zijn als hij”, zegt Kelly met tranen in haar ogen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ewout Genemans (@ewoutgenemans) op 28 Dec 2021 om 0:23 PST

Bron: Staand verder leven, RTL Boulevard