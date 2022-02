Documentaire Eindeloos Gepest maakt veel los bij kijkers:

Maryana is al vanaf jonge leeftijd niet bang om zichzelf te onderscheiden. Ze heeft een eigen kledingstijl en is helemaal zichzelf. Haar klasgenootjes zien dit als een reden om haar te pesten: ze wordt op dagelijkse basis zowel online als offline belaagd.

“Maryana-virus”

Volgens haar moeder Corita begint het pesten al in groep vijf. “Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat op school het ‘Maryana-virus’ was: als je haar aanraakte, kreeg je het virus en mocht je niet meer met de rest spelen.” Het pesten neemt steeds ergere vormen aan: zo wordt ze bijna dagelijks op social media gestalkt en roepen mensen haar op om zelfmoord te plegen.

Biseksueel

Haar familie ziet haar veranderen van een energiek meisje in een stil, in zichzelf gekeerd persoon die het liefst alleen op haar kamer zit. Ondanks al het gepest deinst Maryana er niet voor terug om zichzelf te blijven. Ze plaatst regelmatig foto’s op Instagram met de boodschap dat ze zich niks aantrekt van haar haters. Ook komt ze via Instagram uit de kast als biseksueel. Haar moeder probeert haar dan nog te waarschuwen dat haar pesters dit waarschijnlijk zullen zien als een nieuwe aanleiding om haar te blijven treiteren. “Ik zei nog: ‘Dit is voor mensen weer iets om je op te pakken’”, aldus Corita.

Politie

Wanneer Maryana naar de middelbare school gaat, lijkt ze het voor het eerst naar haar zin te hebben op school. Ze wordt niet meer gepest en kan volledig zichzelf zijn op school. Helaas gaat het pesten buiten school om nog stug door: op de heen- en terugreis wordt ze regelmatig belaagd door haar pesters en van de fiets getrapt. Haar moeder besluit haar naar een weerbaarheidscursus te sturen, maar dit heeft volgens haar niet het gewenste effect. Uiteindelijk stappen ze naar de politie: maar die geeft al snel aan dat ze zonder hard bewijs niks kunnen doen.

Met je rug tegen de muur

“Ik heb geprobeerd om haar zoveel mogelijk tegen het pesten te beschermen”, zo legt haar moeder uit. “Maar als mensen willen pesten kun je dat niet tegenhouden. Als ouder sta je dus met je rug tegen de muur.” Maryana wordt uiteindelijk zelfs met messen bedreigd en durft niet eens meer de hond uit te laten. Als dan ook nog haar grote broer – die zelf ook gepest wordt – uit huis gaat en verhuist omdat hij het pesten niet meer aankan, stort de wereld van Maryana in. Hij was namelijk degene die regelmatig haar pesters confronteerde en haar door dik en dun steunde.

Zelfmoord

Op de dag dat Maryana besluit een einde aan haar leven te maken, lijkt er niks aan de hand te zijn. Ze is de hele dag druk bezig met het maken van een kerstdorp bij haar oma in de tuin en ziet er volgens haar vrienden ‘hartstikke gelukkig’ uit. “We hebben samen gegeten en ze heeft nog kerstcadeaus voor haar vrienden besteld”, zo vertelt haar moeder. Als zij even de deur uitgaat om de hond uit te laten roept Maryana haar nog toe. “‘Tot ziens’, zei ze. Alleen dat is er nooit meer van gekomen.”

“Dit mag nooit meer gebeuren”

Haar vrienden en familie hopen dat de documentaire mensen wakker schudt. “Als je haar zag, had ze het populairste meisje van de klas kunnen zijn”, zegt familievriendin Caecilia. “En tóch werd ze gepest. Waarom? Omdat je een andere geaardheid hebt? Omdat je goedkopere kleding aan hebt? Dit mag nooit meer gebeuren.”

Reacties Twitter

Op Twitter reageren mensen geschokt op de documentaire. Vooral mensen die vroeger zelf zijn gepest, vinden het verhaal van Maryana erg herkenbaar.

#eindeloosgepest M’n hart 💔💔 Meisje ik voel je pijn. Ik hoop dat je je rust hebt gevonden.. en nu sta ik weer even stil dat ik ondanks al het #gepest hier nog steeds sta. Wel benieuwd hoe de pesters zich nu voelen — lisalotje (@milijaliz) 8 februari 2022

Ik heb niet gekeken want ik kan het niet aanzien. Ik ben zelf voortijdig van school gegaan door het pesten en ook mijn zoon is gepest op de lagere school. Juf vond dat hij maar wat harder moest worden. Kutwijf #eindeloosgepest — Zwetster (@Mrs_SoAndSo) 8 februari 2022

Mijn hart breekt ❤. Helaas is het verhaal voor mij erg herkenbaar. Op de basisschool en de middelbare school zo erg gepest dat ik het niet meer wist 😪😪. En nog elke dag draag ik de niet-fysieke littekens met mij mee 😪😪 #eindeloosgepest — Iloontje (@Iloontje000) 8 februari 2022

Ik merk dat ik ontzettend kwaad word op die basisschool. Kennelijk is er sinds 30 jaar nog steeds niks veranderd in de "aanpak". Het leverde mij een levenslang gevoel op dat ik het probleem ben. Dat het mijn schuld is #eindeloosgepest #pesten #Maryana — Vergietmenietje (@vergietmenietje) 8 februari 2022

Na het zien van de documantaire #eindeloosgepest komt er toch wat los. 13 jaar geleden dacht ik de 15 nooit te halen met alles wat mij was aangedaan.



Dit jaar word ik 25... En mijn hemel het is nogsteeds vechten op sommige momenten. Maar ik ben er nog en sterker dan ooit. — ☯ Demy / Ma ☯ (@DemyForester) 8 februari 2022

In tranen zit ik te kijken naar #eindeloosgepest



Onze jongste was zo.n jongetje wilde één ding van Sinterklaas dat was een vriendje die hem geen pijn deed 🙁 Nu is hij volwassen een lieve vrouw een eigen bedrijf Maar af en toe speelt het op ,zn pestverleden verlaat hem nooit. — Mrs Darwin🍀 (@ememorie1) 8 februari 2022

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.

