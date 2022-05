Selma is één van de bekendste nog levende verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelde haar verhaal al een keer in De wereld draait door en in Libelle, maar ruim 75 jaar na de bevrijding heeft ze nog steeds een duidelijke missie: blijven vertellen.

Selma werd opgepakt onder een valse identiteit

Selma is één van de weinige verzetsstrijders die de oorlog overleefde. Ze wordt onder een valse identiteit opgepakt in de zomer van 1944 en belandt uiteindelijk in concentratiekamp Ravensbrück. Onder haar schuilnaam Marga van der Kuit lijkt het erop dat Selma tijdens de oorlog steeds de juiste keuzes heeft gemaakt. Haar ware identiteit wordt nooit ontdekt en zo overleeft ze de oorlog.

De SS’ers sloegen met hun riemen

In Selma’s oorlog bezoekt ze samen met Philip Freriks verschillende plekken uit deze tijd, waaronder Amsterdam, waar ze opgroeit, en Utrecht, waarvandaan ze als koerier pakjes rondbrengt door heel Nederland en in het buitenland. In voormalig Kamp Vught vertelt ze over haar werk in de gasmaskersfabriek en over de treinreis in een veewagon naar concentratiekamp Ravensbrück, waar ze onder barre omstandigheden wist te overleven. Zo werd ze ooit bewusteloos geslagen omdat ze naar de wc moest en daardoor te laat kwam bij het appèl. “Die riemen van die SS’ers hadden veel ijzer erop en dat is heel hard”, zo blikt ze terug. “Er werd veel geslagen, alles werd gedaan om je zoveel mogelijk te vernederen, je was maar een nummer.”

Selma: “Je probeert zoveel mogelijk te overleven”

Als Philip vraagt hoe ze dit allemaal heeft kunnen doorstaan, legt ze uit dat altijd de hoop had dat ze er weer uit zou komen. “Je probeert zoveel mogelijk te overleven. Ik dacht: ik wil niet dat die mof, die Duitser, mij klein krijgt en doodmaakt. Ik zal proberen er weer uit te komen.”

Na de oorlog nam Selma zich voor om nooit meer te spreken over de dingen die ze heeft meegemaakt. Ze verloor niet alleen haar ouders en haar zusje, maar ook talloze andere geliefden. Deze gebeurtenissen hakten er flink bij haar in. Toch vindt ze het belangrijk om haar verhaal alsnog te delen, ze maakt zich namelijk grote zorgen, ook met het oog op de dingen die nu in de wereld gebeuren. Haar verhaal maakte grote indruk bij de kijkers, zo blijkt uit onderstaande tweets.

