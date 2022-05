De afgelopen twee jaar was er geen publiek aanwezig bij de Dodenherdenking op de Dam. Hoewel de lege Dam op veel mensen grote indruk maakte, zorgde de herdenking met publiek dit jaar ook bij veel mensen voor kippenvel. Kippenvel door de oorverdovende stilte in combinatie met het volle plein, maar ook doordat dit jaar de herdenking dit jaar een extra lading had door de oorlog in Oekraïne.

Dodenherdenking met extra donkere lading

Op social media zeggen veel mensen de Dodenherdenking dit jaar intenser te hebben beleefd dan voorgaande jaren. “Het moment waarop je op een overvolle Dam alleen nog vogels kan horen blijft voor altijd een kippenvel moment", schrijft iemand. Veel mensen dachten tijdens de twee minuten stilte ook aan de oorlog in Oekraïne. “Dit jaar met een extra donkere lading", schreef iemand daarover:

Kippenvel om weer al die mensen op de Dam te zien ❤️🤍💙 #4mei #Dodenherdenking — Esmee (@EsmeePro) 4 mei 2022

't heeft toch altijd wel iets als je alleen de vogels hoort. Vogelvrij. #Dodenherdenking #dedam — 💛💙ςαηηε❌❌❌ (@SanSan24XxX) 4 mei 2022

Er is maar weinig indrukwekkender dan oorverdovende stilte. Dan is het eventjes vredig❤️#dodenherdenking — Marijke (@_MMarijke) 4 mei 2022

Het moment waarop je op een overvolle Dam alleen nog vogels kan horen blijft voor altijd een kippenvel moment.#Dodenherdenking — Thijs (@TharusThijs) 4 mei 2022

Nog nooit zo'n stille 2 minuten meegemaakt. Wat indrukwekkend #Dodenherdenking — Martie De Hollander (@martie310) 4 mei 2022

Emo momentje: ik schiet ineens vol bij de twee minuten stilte. Blij dat de dam vol staat. Blij dat we in een vrij land leven en denken aan Oekraïne waar het nu allemaal zo anders is. #Dodenherdenking — Annegien (@AnnegienS) 4 mei 2022

Tranen schieten mij in de ogen tijdens het kijken van de #Dodenherdenking. Doden toen doden nu. Onnodig 😢. — Benji Rietman (@Benji_Rietman) 4 mei 2022

Wat een intense beleving is het toch, elk jaar weer. En dit jaar met een extra donkere lading.#Dodenherdenking — Joanna 🇺🇦 (@Jo_anna32) 4 mei 2022

Toespraak Tieme tijdens Dodenherdenking

De 19-jarige Tieme de Laat gaf na de twee minuten stilte een toespraak over zijn overgrootvader Henk, die Joodse gevangenen in kamp Vught hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die toespraak en vooral de zin “Het slechte niet slechter maken door zelf kwaad te doen", bleef bij veel mensen hangen:

"Het slechte niet slechter maken door zelf kwaad te doen" - Tieme de Laat#Dodenherdenking — Claudia (@_cloudy_a) 4 mei 2022

We zijn steeds meer bezig

met de tegenstander naar beneden te halen

dan de vriend te helpen



- Tieme de Laat — Corrie Bult (@CorrieBult) 4 mei 2022

19 jaar en dan zo daar staan. Zo rustig en beheerst en met deze boodschap. Dan barst je hart toch uit elkaar van trots. 💖 #dodenherdenking #tieme — Ank (@iAnk) 4 mei 2022