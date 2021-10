Doe mee en win een complete outfit én een feestelijke dag voor jou en een vriendin

Libelle samen met C&A

Op woensdag 10 november organiseren Libelle en C&A het unieke Celebrate & Shine evenement in de winkel van C&A in Eindhoven. Daar nodigen wij 20 vrouwen uit die samen met Libelle styliste Liselotte Admiraal en influencer Jeltje van der Pol gaan shoppen voor een mooie outfit uit de nieuwe feestdagen collectie van C&A. Daarna schuiven we met z'n allen aan tafel voor een feestelijke lunch, uiteraard in jullie nieuwe outfits die je mee naar huis mag nemen.

Stylisten Liselotte & Jeltje

Liselotte kennen we van de rubriek 7 jaar jonger, waarin vrouwen een complete metamorfose ondergaan en van top tot teen gestyled worden. Jeltje is budgetstylist en heeft ruim 86.000 volgers op Instagram, die zij inspireert om betaalbare en hippe outfits te scoren.

Liselotte Admiraal en Jeltje van der Pol.

Samen op de foto in Libelle

De 3 leukste en meest bijzondere aanmeldingen winnen ook een overnachting in Eindhoven, en krijgen op 11 november een fotoshoot waarbij jullie samen in een feestelijke outfit van C&A poseren in de kerstedities van Libelle.

Meedoen?

Vertel hieronder waarom jij en je vriendin, moeder, zus of iemand anders zo’n leuke dag samen verdienen*, maar wees er snel bij want vol = vol! Aanmelden kan t/m 28 oktober.

