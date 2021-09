Doe mee en win: Libelle geeft 10x het boek ‘Het begint met een vonk’ van Kelly Moran weg

Scrol snel naar beneden om te zien hoe je kans maakt.

Het begint met een vonk

Het begint met een vonk gaat over Parker Maloney, de sheriff van het stadje Redwood. En hij is een van de weinige singles in de stad die het niet op een rennen zet als het zogenaamde drakentrio eraan komt – de O’Grady-dames die iedereen in Redwood schaamteloos proberen te koppelen. Parker vindt het niet erg om aan iemand gekoppeld te worden. Tenminste, totdat Maddie Freemont in Redwood verschijnt… zijn aartsvijand van de middelbare school. Zij is de enige die hem met slechts enkele woorden op de kast kan krijgen. Hij zou haar soms wel kunnen wurgen. Of kussen. Hoe dan ook, zolang ze maar haar mond houdt...

Meedoen?

Wil jij Het begint met een vonk winnen? Vul dan voor 29 september onderstaand winformulier in. Winnaars ontvangen automatisch bericht.

Heb je kinderen? Dan is dit een geweldig boek