Doe mee en win: Libelle mag 13 fantastische woonitems weggeven

Gek op oker

Een alleskunner, want warm maar niet té zomers. En goed te combineren met andere aardekleuren, maar ook met een stevige contrastkleur zoals blauw.

5x okerkleurige poef Bodhi van Wehkamp (t.w.v. €69,95)

Poef Bodhi Beeld Wehkamp

In deze trendkleur mogen we 5x deze fantastische poef van Wehkamp weggeven. Wat deze poef zo'n eyecatcher maakt is de fluwelen look en feel.

2x okerkleurige stoel Quinby van Kave Home (t.w.v. €70,99)

Stoel Quinby Beeld Kave home

Ook mogen we 2x deze gave okerkleurige stoel van Kave Home weggeven. De zitting van dit veelzijdige meubelstuk is gemaakt van gerecycled plastic.

Ga voor blauw

Blauw geeft rust en is ideaal om een mediterrane of oosterse sfeer mee te scheppen. Combineer verschillende blauwtinten en blijf liever weg van de contrasterende kleuren.

2x schilderij Napea van Kave Home (t.w.v. €71,99)

Schilderij Napea Beeld Kave home

Toe aan wat blauw aan de muur? Schilderij Napea van Kave Home steelt met haar abstracte vormen de show. Wij mogen twee exemplaren weggeven.

1x 3-zits Torino van Wehkamp (t.w.v. €699,-)

3-zits Torino Beeld Wehkamp

Een chique bank waarop je ook heel fijn kan bankhangen: het is de donkerblauwe velours 3-zitsbank Torino van Wehkamp Home. Door de zachte fluwelen stof die op deze 3-zitter zit, heeft deze bank een hele luxe uitstraling. Wij mogen één exemplaar weggeven.

Trendy terracotta

Terracotta betekent letterlijk ‘gebakken aarde’ en varieert van wat lichter rozebruin tot warm roestbruin. Een sfeermaker pur sang!

2x tafellamp Aleyla van Kave Home (t.w.v. €60,50)

Tafellamp Aleyla Beeld Kave Home

Meer terracotta in je interieur? Wij mogen 2x deze stoere tafellamp van Kave Home weggeven. Fleur je woonkamer op met dit go-to item.

1x fauteuil Josh van Wehkamp (t.w.v. €499,-)

Fauteuil Josh Beeld Wehkamp

De Josh fauteuil van Wehkamp Home is een echte eyecatcher in je interieur. In deze fijne stoel met luxe uitstraling kan je helemaal tot rust komen aan het eind van een lange dag. Wij mogen één exemplaar weggeven.

