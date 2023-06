Doe mee met ‘De portemonnee van’-rubriek en ontvang een Libelle goodiebag

In het kort, waar gaat het over? Voor onze wekelijkse rubriek ‘De portemonnee van’ zoeken we lezeressen die ons willen vertellen over hun maandelijkse inkomsten en uitgaven. We gaan een kijkje nemen in jouw portemonnee. Alleen je voornaam en leeftijd worden erbij vermeld, dus niet al jouw persoonlijke informatie ligt vervolgens op straat. Je wordt geïnterviewd door een van onze journalisten over onder andere terugkerende patronen in jouw uitgaven, tijden dat je het financieel zwaar had of juist de positieve uitkomsten. Kijk hier alvast voor een voorbeeld van zo'n interview.

De Libelle goodiebag

Er is nog een fijne bijkomstigheid: we waarderen het zo dat je meedoet, dat je van ons een goodiebag krijgt thuisgestuurd. Met daarin leuke Libelle Specials en een beautyproduct voor je huid of haar. De Libelle Specials staan vol met lekkers om te maken, tips voor een gezonder leven en hoe je de leukste dingen voor in huis zelf kunt maken. Daarnaast houden we bij beautyproducten rekening met jouw smaak. Zo kun je bij de lippenstift kiezen uit verschillende kleuren (rood, roze of paars).

En bonus: dankzij deze leuke tas vol goodies heb je ook weer een uitgavepost minder deze maand. Lekker leesvoer (voor op het strand of op de bank) en die mooie lippenstift of heerlijke shampoo zijn al in huis. Waar wacht je nog op? Geef je hieronder op en wij zorgen dat die goodiebag jouw kant op komt.