Dof haar, droge huid? Misschien zit er teveel kalk in je leidingwater

Kalk is een belangrijk mineraal voor ons lichaam. Het versterkt van binnenuit ons lijf op veel manieren. Maar zo gauw het van buitenaf op onze huid of ons haar terechtkomt, kunnen er juist veel vervelende gevolgen zijn.

Verhoogde pH-waarde

In het geval van de huid komt dat doordat de aanwezigheid van kalk de pH-waarde van je huid verhoogt. Daardoor wordt je huid droog, kan er irritatie optreden of voelt je huid trekkerig na het nemen van een douche. In het geval van je haar doet kalk eigenlijk hetzelfde als kalk in bijvoorbeeld de wasbak: het bouwt zich op. Uiteindelijk legt kalk daardoor een laagje om je haar, waardoor dingen als shampoo en verzorgende producten niet meer door kunnen dringen in het haar. Daardoor wordt het haar droog, of juist vettig en vaak slap. Allemaal niet fijn!

Oplossingen

Gelukkig is er iets aan te doen. Je kan een waterontharder overwegen, maar dat kan een kostbare operatie zijn. Daarom zetten wij een aantal betaalbaardere manieren om je water wat minder hard te maken op een rij:

Koop een douchekopfilter. Voor 30 euro heb je al een filter in handen dat je aansluit op je doucheslang, vaak ergens tussen de slang en de douchekop in. Daardoor wordt het water gefilterd dat uit de douche komt, wat al veel kan schelen voor je huid en haar. Kook het water dat je wil gebruiken eerst. Wie vaak een waterkoker gebruikt, weet: er blijft enorm veel kalk achter in de waterkoker. Dat kalk is dan dus uit je water! Als je dit een beetje slim aanpakt kun je met voorgekookt water je haren of je lichaam wassen. Vang regenwater op, reinig het en douche daarmee. Hiermee sla je twee vliegen in één klap, want hiermee help je het milieu ook een handje! Als je de mogelijkheid hebt is douchen met regenwater veel prettiger voor je huid en haar dan met kalkrijk water uit de kraan.

Huis-, tuin- en keukentips

Zijn deze tips niet geschikt voor jouw situatie? Dan kun je ook nog een paar andere huis-, tuin- en keukentrucs proberen om met name je haar te helpen:

Spoel je haar na het douchen na met aangelengde appelazijn. Als je een scheutje appelazijn oplost in lauw of koud water en daarmee je haar naspoelt, zou een groot deel van de kalk uit je haar moeten verdwijnen. Kalk heeft namelijk een hekel aan zure dingen, waaronder azijn. Let wel op dat je even naspoelt met zo koud mogelijk water, van warm water kan je haar naar azijn gaan ruiken! Je haar is dól op vitamine C! En kalk is dat juist niet. Je kan bij de drogist vaak vitamine C in poedervorm kopen. Los een theelepel op in de volgens de verpakking aangeraden hoeveelheid water en spoel daarmee je haar na. Dit helpt de kalk weg te spoelen en je haar gezonder te maken.

