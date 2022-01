Stedentrips zijn niet alleen leuk in de zomer, want in de winter hebben veel plaatsen extra veel charme dankzij witte daken, besneeuwde straten en sfeervol verlichte steegjes. Schrikken koude temperaturen je niet af? Tover dan snel je winterkleding tevoorschijn, want in no time sta jij ergens in Europa met een warme glühwein of chocolademelk in je hand te genieten van de sneeuw.

5. Helsinki - Finland

Op de vijfde plaats staat de Finse hoofdstad Helsinki met gemiddeld 16,5 sneeuwdagen per maand in de winter. Het is de grootste stad van het land, dus er valt genoeg te beleven tijdens de koude en sneeuwrijke wintermaanden. Ga bijvoorbeeld sleeën met de lokale bevolking in het park. Voor nog geen tien euro koop je in heel de stad een Finse plastic slee, genaamd “pulkka”. Geniet daarna van een ontspannen avond in de sauna. En een absolute must-do in Helsinki in de winter is een wandeling over de bevroren Oostzee. Als de zee bevriest, verandert het in een grote speeltuin waar je kunt wandelen en schaatsen.

4. Turku - Finland

Met 16,75 sneeuwdagen per maand in de winter is deze stad ook ideaal voor een winterse stedentrip. Een stuk minder bekend dan Helsinki, maar dat maakt deze stad niet minder leuk. Turku is de oudste stad van Finland en ligt aan de zuidwestkust van het land. Het staat bekend om zijn middeleeuwse kasteel uit de 13e eeuw. Als de temperaturen in de winter dalen en de eerste sneeuwvlokken vallen, heeft de stad een unieke sfeer. Als bezoeker kun je je trip beginnen met een wandeling door de oude stad. Geniet van de architectuur en de kleine, mooie straatjes. In de wintermaanden kun je zelfs al schaatsend de stad door, want tijdens het koude seizoen is de rivier de Aura volledig bevroren en kan er op geschaatst worden. Een bijzondere sightseeing dus!

3. Erfurt - Duitsland

Op de derde plaats staat Erfurt, een stad midden in Duitsland. Met maandelijks 17,25 dagen sneeuw in de wintermaanden heb je in deze stad de meeste kans op sneeuw in Duitsland. Het middeleeuwse centrum is niet alleen een droom in de kersttijd, ook in januari en februari is het een bezoekje waard. Ga zeker langs de kathedraal van St. Mary, waar Martin Luther tot priester werd gewijd, en de Krämerbrücke, de met huizen bebouwde en bewoonde brug. Wanneer de stad is bedekt met een laagje sneeuw ziet het er allemaal nóg mooier en gezelliger uit.

2. Vilnius - Litouwen

Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, heeft gemiddeld 18,5 sneeuwdagen per maand. Het historische centrum staat bekend om zijn barokke architectuur in het middeleeuwse deel van de stad. Het stadscentrum werd in 1994 erkend als werelderfgoed. Als je geïnteresseerd bent in street art, ook dan is Vilnius dé stad voor jou. Hou je wel van wat avontuur? Op ongeveer vijf kilometer van de stad ligt het skigebied Liepkalnis, waar je kunt skiën of snowboarden zonder de stad te verlaten. Extra tof: het uitzicht op Vilnius is vanaf daar écht prachtig.

1. Tallinn - Estland

Met gemiddeld 20,5 sneeuwdagen per wintermaand is Tallinn de beste keuze voor je volgende winterse stedentrip. De hoofdstad van Estland heeft de afgelopen honderden jaren zijn charme en schoonheid behouden en is vooral in de winter magisch. Reizigers die graag werelderfgoedlocaties bezoeken hebben geluk, want het oude stadscentrum van Tallinn is een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa. Een wandeling door het schilderachtige stadscentrum brengt toeristen zeker in de winterstemming. Voor de sportievelingen is het Tallinn Songfestival-gebied, dat elke winter als sportcentrum wordt gebruikt. Je kunt er snowboarden, skiën of schaatsen - er is voor elk wat wils!

Bron: Freundin