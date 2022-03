Dol op sprookjes? Déze attractie keert terug in de Efteling

Vrijdag deelde de Efteling in eerste instantie een mysterieus filmpje op Instagram Stories. Het enige wat je zag en hoorde was ruis. Op het filmpje daarna zag je sneeuwvlokjes en hoorde je wat muziek en een harde wind. De geruchtenmolen draaide overuren en op Twitter probeerden fans te raden wat het mysterieuze bericht toch zou betekenen.

Nauwkeurige 3D-scan

Enkele uren later maakten het attractiepark door middel van een ander filmpje bekend dat het sprookje Vrouw Holle na twee jaar weer terugkeert. “Vanaf april bouwen we het huisje van Vrouw Holle weer op”, schrijft de Efteling op hun website. Projectleider Mark Elings vertelt wat ze precies gaan doen: “Voordat het huisje van Vrouw Holle in 2019 afgebroken werd, is het tot op de millimeter nauwkeurig gescand. Deze 3D-scan maakt het mogelijk om een vrijwel identiek huisje terug te zetten.” Wel wordt de deur iets verhoogd en de raamkozijnen iets vergroot. “Naar verwachting kan Vrouw Holle het in de winter weer laten sneeuwen in de Efteling.”

Vertraging door corona

Eind 2019 werd het bijna 75 jaar oude huisje van Vrouw Holle al afgebroken. Eigenlijk zou het schattige huisje na de vorstperiode in 2020 weer terugkeren, maar de gevolgen van de coronamaatregelen staken daar een stokje voor.

Vrouw Holle gaat binnenkort weer opgebouwd worden in de Efteling #Efteling #Sneeuw #Sprookjesbos — Bram van der Heide (@IkHoordeBrAM) 11 maart 2022

De #Efteling is aan het teasen. Wat zal dit betekenen? Vrouw Holle, nieuwe attractie, pop-up sprookje…..nu al Winter Efteling? Nee toch? 🤔 pic.twitter.com/XAIrZ1WbKM — Loekiloeki (@hierisDavy) 11 maart 2022

Als je goed hoord, hoor je het melodietje van Vrouw Holle #Efteling pic.twitter.com/JdvypyOctJ — Thijs Krebbeks (@ThijsKrebbeks) 11 maart 2022

Toch het huisje van vrouw holle weer opbouwen. Je merkt dat de #efteling eindelijk weer goed geld durft te gooien tegen onderhoud en restauratie. Erg goed! — Chiel (@Chielbuster) 11 maart 2022

Bron: De Efteling, Twitter