Dominique (25) legde de ‘Elfstedentocht’ af: “Nooit gedacht dat ik ooit nog zou fietsen door de natuur”

Libelle samen met de Zonnebloem

Dominique is geboren met het Ehlers-Danlos syndroom (EDS), een zeldzame aandoening aan het bindweefsel. Dominique: “Vroeger brak ik regelmatig iets, of gingen mijn gewrichten uit de kom. Gewoon pech, dachten we altijd. Tot de klachten verergerden en de aandoening EDS werd ontdekt.” Ze is dan nog maar twaalf jaar. Slechts twee jaar later komt ze in een rolstoel terecht, omdat lopen niet meer gaat.

Bucketlist

Het verloop van de ziekte is voor iedereen anders. Dat maakt de toekomst onzeker. “Eén ding is zeker: beter wordt het niet. En dus wil ik nu zoveel mogelijk genieten van de dingen die ik nog kan.”

Op haar achttiende besluit ze een bucketlist te maken. “Een paar jaar geleden heb ik daarom een parachutesprong gemaakt. Gelukkig, want nu zou dat niet meer lukken.” Ook maakte ze eerder dit jaar een tripje naar Italië en ging ze naar een concert van Lady Gaga.



Onbeperkte Elfstedentocht

Als Dominique over de Onbeperkte Elfstedentocht hoort, zet ze dit gelijk op haar lijstje. “Deze tocht van vijf dagen is speciaal voor mensen met een beperking. Driewielfietsen, handbikes, rollators, zelfs kinderen met een loopfiets: het mag allemaal. En je mag zelf weten welke afstand je aflegt.”

Ze wil graag meedoen met de handbike, maar al snel blijkt die droom niet mogelijk. “Dat ging lichamelijk niet meer. Een andere optie, mét ruimte voor mijn rolstoel, was er niet.”

Tóch meedoen

Tot Dominique begin dit jaar voor het eerst over de Zonnebloemfiets hoort, een elektrische fiets waar een rolstoel op kan. “Ik ontdekte dit via de Zonnebloem, een vereniging die mensen met een lichamelijke beperking ondersteunt. Ik dacht gelijk: dit is het! Zo kan ik die tocht toch van mijn lijstje afstrepen.”

Aan de zijlijn

Op 18 september 2022 was het zover. Samen met een vriendin wachtte Dominique op het startsein. “Het voelde heel onwerkelijk, vooral omdat het al die tijd niet meer mogelijk leek. Met z’n allen tegelijk vertrekken, dat was echt een kippenvelmomentje.”

Langs de route stonden vrienden en familie uit heel Nederland. “Eén vriendin reed zelfs mee op de motor. En het voelde geweldig om de finish te bereiken. Ik heb het gewoon gedaan!”

Ook de moeder van Dominique, Hanneke, stond aan de zijlijn mee te kijken: “Samen een fietstocht maken en de natuur ingaan, dat kon gewoon niet meer. Dat ze dit nu toch ging meemaken was zo bijzonder. Ik stond bij de start al te huilen, het was zo’n emotioneel moment. Dat gevoel is niet te beschrijven.”

Met Steven Kazàn

Eigenlijk wilde Dominique maar één dag meedoen, want het is voor haar erg intensief en zwaar. Maar toen ze de vraag kreeg om ook de laatste dag deel te nemen, samen met goochelaar Steven Kazàn, kon ze geen ‘nee’ zeggen. Als illusionist weet hij als geen ander dat er zoveel meer mogelijk is dan je denkt. Dominique had nooit gedacht nog eens deel te kunnen nemen aan de Onbeperkte Elfstedentocht, maar dankzij de Zonnebloemfiets konden zij het onmogelijke tóch mogelijk maken. “Natuurlijk wilde ik nog een dag meedoen! Voor de ervaring, én om de fiets meer aandacht te geven. Iedereen die het probeerde was enthousiast, je fietst er zo mee weg.”

Dominique en Steven Kazàn, na het in ontvangst nemen van de medaille.

Never lose hope

“Het gevoel van fietsen in de buitenlucht, dat had ik zolang niet meer ervaren. Het was ook heel bijzonder om dit te delen met andere mensen met een beperking. En met vrienden en familie natuurlijk.”

Dominique hoopt volgend jaar weer mee te doen, als haar gezondheid het toelaat. “Ik leef bij de dag en kijk vooral naar wat wél kan. Mijn favoriete motto is: never lose hope. Wat er ook gebeurt, ik zal altijd hoop houden en probeer er het beste van te maken.”

Een onvergetelijke tijd

De Zonnebloemfiets is een initiatief van de Zonnebloem. Deze vereniging zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen, voor jong én oud. Met deze bijzondere fiets maakt de vereniging het onmogelijke mogelijk: genieten van een fietstocht, ondanks een lichamelijke beperking. De rolstoelfietsen zijn er in vier modellen. Ze zijn te reserveren op 30 verschillende locaties in Nederland. Help je mee om meer fietsen mogelijk te maken?