Doof, maar geen gebarentaal kunnen leren: het overkwam de 6-jarige Ethny

Toen Ethny 3 jaar oud was, kon zij nog steeds niet praten. Haar ouders namen haar mee naar de dokter en ontdekten tot hun schrik dat Ethny doof geboren was. Dit was het begin van een emotionele achtbaan.

Samen huilen

Door de armoede waar Ethny en haar familie in leven, kan zij namelijk geen gebarentaal leren. En dat betekent dat het voor Ethny bijna onmogelijk is om met anderen te communiceren. Zelfs niet met haar eigen moeder Dévora, wat ook voor haar heel zwaar is om mee te maken. Dévora: “We huilen vaak samen, omdat we elkaar niet kunnen begrijpen.”

Ethny en haar moeder.

Geen vriendjes

Ook op school is het voor Ethny moeilijk om mee te doen. “Ze kan niet met de juf communiceren, dus de juf kan haar ook niet onderwijzen. Je ziet haar afdwalen tijdens de lessen.” En helaas heeft Ethny niet alleen moeite om met haar lerares te communiceren, maar ook met de andere kinderen. “Ze heeft bijna geen vriendjes, omdat ze niet kan horen. Dat is voor mij als moeder een pijn die niet uit te leggen is.”

één keer per week gebarentaal

Ethny en haar familie hebben een aantal zware jaren achter de rug, maar sinds kort lijkt het beter met hen te gaan. Ethny is namelijk opgenomen in een project voor dove kinderen en krijgt nu één keer per week les in gebarentaal. Dit project wordt ondersteund door Liliane Fonds, een organisatie die kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden helpt. Dankzij de hulp van Liliane Fonds kan Ethny ook tijdens de lockdown gebarentaal leren, op haar eigen tablet.

Meer zelfvertrouwen

De moeder van Ethny ziet al een grote verandering bij haar dochter: “Ze heeft altijd zin om te leren, kent en gebruikt veel tekens en heeft daardoor meer zelfvertrouwen.” Ook de ouders van Ethny krijgen les in gebarentaal. Daardoor lukt het steeds beter om met elkaar te communiceren. “Ze vertelt dan bijvoorbeeld dat ze de woorden ‘papa’ en ‘mama’ heeft geleerd. Dat is als ouders echt mooi om te zien.”

Het Gouden Boekje

Liliane Fonds heeft een bijzonder kinderboekje uitgebracht over het verhaal van Ethny. Het Gouden Boekje Ethny praat met haar handen is geschreven door Annemarie Haverkamp en geïllustreerd door Emanuel Wiemans. Het boekje is ook vertaald naar een luisterboek, ingesproken door ambassadeur Fedja van Huêt. Iedere nieuwe donateur krijgt het Gouden Boekje cadeau.

Fedja van Huêt en Annemarie Haverkamp met het Gouden Boekje.

Krijg het boekje ‘Ethny praat met haar handen’ cadeau

Meer dan 65.000 kinderen en jongeren met een handicap kregen in 2020 steun van het Liliane Fonds. Maar momenteel zijn er naar schatting nog steeds 40 miljoen kinderen met een handicap in arme landen die dringend hulp nodig hebben. Iedereen die nu donateur wordt, krijgt het Gouden Boekje Ethny praat met haar handen cadeau. Kijk voor meer informatie op lilianefonds.nl.