Door al deze acties maakt Kim-Lian zich wel erg verdacht als Mol

Deze hints zouden weleens naar Kim-Lian van der Meij als Mol kunnen wijzen...

Is Kim-Lian de Mol?

Of Kim-Lian dit jaar inderdaad de Mol is, blijft nog even spannend. Het verlossende antwoord wordt namelijk pas tijdens de tweede helft van de finale, op zaterdag 5 maart, bekendgemaakt. Maar die Kim-Lian maakt zich in ieder geval wél verdacht.

De ogen

Laten we beginnen met de állereerste hint. Nog voordat het programma van start ging, wezen alle vingers al naar de presentatrice. Want zeg eens zelf, deze ogen zijn toch precies die van Kim-Lian? Het voelt bijna té makkelijk, dus er zijn meer hints en verdachte momenten nodig om de muzikale duizendpoot als Mol aan te wijzen.

Verdwenen € 250,-

Dat het de taak van de Mol is om zoveel mogelijk geld uit de pot te houden, is algemeen bekend. Maar Kim-Lian loopt wel héél openlijk te mollen. Zo houdt ze tijdens het spel een briefje van € 250,- achter. Gewoon, om eens te kijken hoe kandidaten daarmee omgaan. Dat geld verstoppen is een typische actie voor de Mol en voor zover bekend is dat briefje nooit bij de penningmeester terechtgekomen...

Probeert Rik wat duidelijk te maken?

Een opvallende actie van presentator Rik. Terwijl hij Kim-Lian de opdracht uitlegt, vraagt hij: wie is de Mol? Daarna wijst hij vervolgens naar haar. Wat probeert Rik hiermee te zeggen?

Zingen

Een beetje vergezocht, maar het zou o zo goed zijn als dit klopt. Als de kandidaten in één van de afleveringen bij hun hotel arriveren, zingt Kim-Lian ‘The lion sleeps tonight’. Wie een blik werpt op het bladmuziek van deze muziek, ziet dat het begint met een mol. Het liedje is misschien niet zo onschuldig als Kim-Lian doet vermoeden.

Goud

De oplettende kijker merkt op dat het thema goud vaak terugkomt dit seizoen. In het jaar dat Wie is de Mol? de Gouden Televizierring won, presenteerde Kim-Lian het gala in een gouden jurk. En als Rik in een aflevering zegt: jullie hadden goud in handen, zie je later de presentatrice met een gouden pen in haar hand. Meer over de gouden theorie zie je in de post hieronder:

Geld weggooien

In onderstaande beelden zie je serieus bewijs van Kim-Lian die zich verdacht maakt. Tijdens het lasergamen kruipt ze over de vloer én lijkt ze een geldbriefje in de goot te gooien. Kijk maar:

Tijdrekken

En vergeet niet dat ze in de vijfde aflevering andere prioriteiten had dan zichzelf bevrijden tijdens één van de opdrachten. Rustig stond de Mol, eh... Kim-Lian, zich met klei in te smeren op haar eigen eilandje. Want ja, weet je wel hoe duur dat spul is als je het in een potje moet kopen? Bovendien, mollen houden nu eenmaal van wroeten in de aarde.

Als man heb ik geen idee hoe duur "dit spul" is, maar ik weet wel dat het je nu zo'n 250 euro kost...#widm pic.twitter.com/8E2fRAGKaS — Thijs (@TharusThijs) 29 januari 2022

De grote vraag is: is Kim-Lian echt de Mol, of de leukste ‘nep mol’ aller tijden?

Bron: Veronica Superguide, RTL Boulevard