Door déze snijfout maak je het mes bot

Of je nu veel of weinig kookt: een scherp mes mag in geen enkele keuken ontbreken. Het is misschien wel het voorwerp wat we het meest in de keuken gebruiken.

Verkeerd gebruiken

Maar een mes kan snel boot worden en na verloop van tijd minder goed snijden als je ‘m verkeerd gebruikt. Ten eerste mag je een dijmes niet in de vaatwasser wassen. Leg ‘m niet onbeschermd in een lade bij ander bestek of keukenaccessoires. Maar er is nóg een fout die een mes in mum van tijd bot kan maken. Grote kans dat jij deze fout ook per ongeluk maakt.

Handige tip

Gebruik jij na het snijden van groenten en kruiden ook altijd het mes om alles van de snijplank in de pan te schuiven? Dan raden we je aan om daarmee te stoppen. Het schrapen over de snijplank maakt je mes namelijk in no-time bot. Je kunt dit mes natuurlijk wel weer scherp krijgen, maar het is beter om het mes beter 180 graden draaien. Zo gebruik je de stompe rand. Dit beschermt het mes, maar je kunt het mes nog wel gebruiken om de ingrediënten zoals gebruikelijk makkelijk en snel in de pot, pan of kom te schuiven.

Ook handig om te weten: zó blijft groente niet plakken aan je mes:

Bron: Freundin.de