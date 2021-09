Door dít trucje hoef je voortaan minder vaak te plassen én verklein je de kans op blaasontsteking

De officiële term voor de truc is ‘double voiding’, in het Nederlands is dat ‘dubbele leging’. Waar sommige vrouwen namelijk last van hebben is het niet goed leeg kunnen plassen van de blaas, waardoor je niet lang na het toiletbezoek wéér het gevoel kunt krijgen dat je moet plassen.

Blaas niet leeg

Ook kan urine die achterblijft in de blaas volgens Thuisarts één van de veroorzakers van blaasontsteking zijn. Het goed leeg maken van de blaas is niet alleen comfortabeler, maar ook beter voor je gezondheid. Hier is hoe het trucje werkt:

Ga naar het toilet om te plassen zoals je altijd zou doen. Wacht nadat je uitgeplast bent een paar seconden. Kantel dan terwijl je blijft zitten een paar keer je heupen langzaam naar voren en naar achteren. Als er inderdaad nog wat urine achterbleef in de blaas, druppelt dat er nu alsnog uit. Zo heb je een legere blaas dan zonder deze truc

Niet altijd nodig

Het is overigens niet zo dat je blaas altijd helemaal leeg is na het plassen. Bekkenbodemkinesitherapeut Marjan Claes van het Urologisch Centrum Groenenborger in Antwerpen legde uit aan Het Laatste Nieuws dat er altijd maximaal 50 milliliter urine achter kan blijven in de blaas. “Het gaat er vooral om dat je het gevoel hebt dat de blaas leeg is. Als dat zo is en je geen blaasproblemen hebt, hoef je dus ook niet per se te double voiden.”

Bron: Thuisarts, Het Laatste Nieuws.