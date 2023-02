Doorzakken in stijl: dit zijn de carnavalstrends van 2023

Carnavalsfeesten kennen per stad of dorp verschillende (on)geschreven regels, maar één ding hebben ze gemeen: iedereen gaat verkleed. Feestwinkel Feestkleding 365 nam hun bestellingen onder de loep en ontdekte de carnavalstrends van dit jaar.

Afgekeken van Netflix

Wat blijkt? Het zijn vooral de streamingdiensten en videogames die de feestkledingtrends bepalen. De meest gewilde carnavalsoutfits zijn namelijk kostuums van personages uit populaire films, series en videospellen.

Aswoensdag

Dit jaar verdubbelde bijvoorbeeld de vraag naar Addams Family kleding, omdat momenteel de serie Wednesday razend populair is op Netflix. Ook voor karakters uit Top gun Maverick wordt vaker gekozen. Vorige jaren waren outfits van succesvolle shows als Casa de papel en Peaky blinders gewild onder carnavalsvierders.

Wat betreft gamehelden kiezen we dit jaar juist voor oude bekenden, zoals Nintendo-figuren Mario, Luigi en Peach.

Niet lollig doen

Waar je volgende week níet mee hoeft aan te komen tijdens het doorzakken, is een ‘lollig’ kostuum met een pikant tintje, zoals een piemelpak, prostitutie- of pooierkleding. Ook junglekleding en traditionele Mexicaanse outfits zijn steeds minder in trek. Dat wil echter niet zeggen dat we enkel braafjes gekleed aan de toog staan: maskers van veelbesproken wereldleiders als Poetin, Kim Jong Un of Donald Trump blijven onverminderd populair.

Bron: Feestkleding 365