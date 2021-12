Dorotheé gebruikt een energieverbruiksmanager: “Ons verbruik bleek fors, best even schrikken”

Libelle samen met Rijksoverheid

Dorotheé: “Vanwege mijn zorgen om het klimaat en de stijgende gasprijzen besloot ik de energieverbruiksmanager van mijn energieleverancier te downloaden. Ik was benieuwd wat wij als vierpersoonshuishouden in een rijtjeswoning aan energie verbruikten, en schrok toen ik in de app keek. Ons verbruik was best fors vergeleken met andere gezinnen in hetzelfde type huis. Terwijl ik dacht dat we bewust bezig waren; we hebben enkel ledlampen en zetten de verwarming nooit hoger dan 19,6 graden.”

Korter douchen

“De energieverbruiksmanager-app van onze energieleverancier laat zien hoeveel energie we per uur verbruiken. Ik ben er ingedoken en eerst gaan focussen op de uitschieters. We zijn in eerste instantie allemaal korter gaan douchen, tot lichte ergernis van de kinderen (17 en 19). Zelf stap ik bijvoorbeeld niet meer met de tandenborstel onder de douche, maar doe ik dat eerst om vervolgens zo kort mogelijk te douchen. Ook douche ik niet meer dagelijks; helemaal niet nodig. Mijn huid is er zelfs beter op geworden. Puur een kwestie van gewenning.”

Comfort en luxe

“De verwarming hebben we nu standaard op 18,4 graden staan. Een extra trui, een dekentje op de bank: het blijkt helemaal niet zo ongemakkelijk als ik had verwacht. We waren zo ingesteld op comfort en luxe, maar het kan prima een beetje minder. Het is zelfs wel fijn om zo bewust om te gaan met onze energie. Iedere ochtend als ik wakker word, kijk ik even in de app om het verbruik van de vorige dag te checken. Het levert goede gesprekken op met mijn man en kinderen, ook over het klimaat. En flink lagere verbruikskosten. We kregen in oktober te horen dat we € 184,- moesten bijbetalen, dat bedrag is nu al gezakt naar € 34,-.”

Dorothee haalt veel inzichten uit haar energieverbruiksmanager, waardoor ze energie en geld bespaart.

Reststroom

“Het inzicht door de energieverbruiksmanager loont dus echt. Naast het korter douchen en de lagere temperatuur, hebben we nog meer kleine stapjes gezet. Apparaten als de computer en het beeldscherm hebben we aangesloten op een verloopstekker met aan/uit-knop, om ze makkelijker uit te kunnen zetten als we ze niet gebruiken. Ik vul iedere dag een thermoskan met gekookt water, zodat ik niet voor ieder kopje thee de waterkoker aan moet zetten. We denken ook meer na over hoe we koken: we zetten niet meer én de friteuse én de oven én de kookplaat aan voor een maaltijd. Het zijn geen ingrijpende veranderingen. We leven nog steeds heel prettig, maar dragen zo wel ons steentje bij.”

Meer groene gewoontes van Dorotheé

Dorotheé heeft nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk op het klimaat kunt letten en vaak ook nog voordeliger uit bent:

Verwarm alleen de kamers waar je veel bent : “Het is zonde om kamers te verwarmen waar je toch niet bent. Ik verwarm standaard mijn praktijkruimte aan huis en de woonkamer, omdat ik daar veel ben. In andere kamers staat de verwarming uit of niet voluit aan.”

Groene energielabels : “Sinds we de energieverbruiksmanager gebruiken, letten we op de energielabels als we een nieuw apparaat kopen. Zo heb ik pas nog een nieuw computerscherm gekocht waarbij ik bewust voor eentje met een laag energielabel heb gekozen. ”

Gebruik de droger spaarzaam: “Drogers zijn zulke energievreters. Zelf hebben we het apparaat jaren geleden al bewust de deur uit gedaan.”

Goed voor het klimaat én de portemonnee

