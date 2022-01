Douwe Bob bevestigt geruchten over derde kindje

“Ja, het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje”, schrijft hij.

Drie kinderen

Donderdag kondigde hij, amper een maand na de geboorte van dochter Bobby Lou, aan opnieuw vader te worden. Anouk, de vrouw met wie hij tot deze zomer samen was, is namelijk al vijf maanden zwanger. Via social media laat hij trots weten dat hij een zoon verwacht. Maar nu blijkt dat hij in december ook vader is geworden van een tweede meisje.

De juiste weg vinden

Veel wil hij er niet over kwijt. Hij wilde zich als vader eigenlijk op de achtergrond houden, maar nu er zoveel geruchten de ronde doen, vindt hij dat hij er nu toch wat over moet zeggen. “In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven maar nu ze er is voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen. Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden”, geeft hij eerlijk toe. “Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft.”

Bron: Facebook