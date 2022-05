Drie redenen waarom je Eva Jineks docu ‘De wereld van Eva’ zou moeten zien

1. Eva Jinek doorbreekt taboes

In de eerste aflevering gaat het over de fysieke problemen die een vrouw kan hebben na een bevalling, waar niemand schijnbaar over durft te praten: incontinentie, bekkenbodemproblemen en slechte hechting na eventueel uitscheuren. Een op de vijf vrouwen ervaart haar bevalling zelfs als traumatisch. En dat zijn niet echt onderwerpen waar makkelijk over wordt gesproken.

Neem Mariska, die in de eerste aflevering aan het woord komt en al 17 jaar last heeft van haar vagina, die na de bevalling niet goed is gehecht. Ze werd en wordt niet serieus genomen. Ze vertelt openhartig haar verhaal en we zien dat ze eindelijk wordt geholpen.

2. Ze overwint schaamte

Eva kampt zelf met schaamte over het feit dat ze een werkende moeder is. Meer moeders ervaren dat: je laat je kind achter op de crèche of opvang, gaat ’s ochtends de deur uit en komt pas ’s avonds weer terug. Het vooroordeel is vaak dat de vader aan het werk is en voor het hoofdinkomen zorgt, terwijl de moeder voor de kinderen zorgt en soms parttime werkt. Heel traditioneel dus.

Een bioloog neemt in de documentaire die vooroordelen weg. Hij zegt tegen Eva dat er geen enkele biologische reden is waarom moeders beter voor hun kind zouden zorgen dan vaders. Ja, er is een kleine voorsprong omdat de baby in moeders buik heeft gezeten, maar die achterstand kun je inhalen.

3. De docu neemt vooroordelen weg

De derde aflevering gaat over seks na de bevalling. Vrouwen krijgen na hun bevalling te horen dat ze na zes weken weer seks mogen hebben. Veel van hen zijn er dan nog niet aan toe en voelen zich daarover schuldig. Als Eva aan mensen vraagt wat ze verstaan onder seks, dan zeggen zowel de man als de vrouw: penetratieseks.

“Dat is nou juist niet zo gemakkelijk als je net een kind hebt gebaard”, zegt Eva tegen NU.nl. “In Nederland zegt men: heb je anticonceptie, dan kun je weer gaan. Maar dan begin je juist weer met opbouwen. Veel vrouwen voelen ook druk. Wanneer kan ik weer penetratieseks hebben? Ze gaan het associëren met pijn, en komen in een neerwaartse spiraal. Terwijl er zoveel andere vormen van seks en intimiteit zijn.”

Met haar documentaire wil Eva laten zien dat het belangrijk is open te praten over deze zaken. “Als ik twee dingen heb geleerd, is het dat niemand hierin alleen is, ook al voelt dat soms wel zo. En dat er een heleboel hulp beschikbaar is, als je maar weet dat je erom kan en mag vragen.”

De wereld van Eva is vanaf woensdag 25 mei op Videoland te zien.

Bron: RTL/NU.nl