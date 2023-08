Droevig nieuws: het gaat níet goed met de acceptatie van LHBTIQ+’ers

Veel mensen vinden dat ze openstaan voor LHBTIQ+’ers in hun omgeving. Ruim 84 procent van de ondervraagden zegt tegen RTL Nieuws het volledig te accepteren. Dat klinkt mooi, maar dat ervaren LHBTIQ+’ers toch heel anders. 73 procent zegt niet overal zichzelf te kunnen zijn. Dat merken ze vooral op straat (49 procent) en in het uitgaansleven (35 procent).

Genderneutrale initiatieven scoren slecht

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat vooral genderneutrale initiatieven, die de inclusie zouden moeten vergroten, niet positief worden ontvangen. Zo is 41 procent van de ondervraagden niet blij met genderneutrale wc’s. En het voorstel van LAKS om op scholen genderneutrale aanspreekvormen te gebruiken, kan op nóg minder steun rekenen. 46 procent van de ondervraagden vindt dit geen goede ontwikkeling, terwijl 22 procent het een goed idee vindt.

Hoe dat komt? Eén van de ondervraagden legt het uit aan RTL: “We slaan te ver door in Nederland wat betreft dat gendergedoe. Kies gewoon het toilet dat je wilt. Ben je een vrouw of voel je je vrouw dan ga je naar het damestoilet en met mannen net zo.” Een andere deelnemer vindt het juist geen enkel probleem: “Zolang ik leef hebben wij thuis al een genderneutrale wc, dus ik begrijp al die drukte niet.”

Canal Parade

Aanstaande zaterdag is de Canal Parade, hét hoogtepunt van Pride Amsterdam. De meerderheid van de ondervraagden (58 procent) vindt het goed dat er evenementen als Pride zijn, 23 procent denkt daar anders over.

Tijdens Pride wordt aandacht gevraagd voor de rechten van de LHBTIQ+-community. 20 procent denkt dat Pride bijdraagt aan acceptatie, 30 procent denkt het tegendeel en 46 procent vindt dat het niet per se iets toevoegt.

Weinig acceptatie in Nederland

De woordvoerder van Transgender Netwerk Nederland, Freya Terpsta, legt aan RTL Nieuws uit dat ze niet verbaasd is door deze resultaten. Nederland zakt al jaren op de Europese lijst (de Rainbow Europe Index) voor LHBTIQ+-rechten. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat acceptatie van mensen die zich niet eenduidig als man of vrouw identificeren in Nederland nog steeds erg beperkt is.”

Dat ervaart ook de 16-jarige Celeste, zo vertelt hen in een interview met Libelle. Celeste is non-binair. “Mensen kijken naar me. Ze staren niet, maar ik voel de afkeuring en negativiteit wel.” Ook voor diens moeder Brenda is dat soms heel lastig. “Ik ben hartstikke trots op mijn kind, dat zeker, maar ik zag meteen allemaal beren op de weg. Nog steeds. De wereld is zo agressief. Ik gun mijn kind een makkelijk levenspad en dat heeft Celeste nu niet.”

BeyonG, een transvrouw van kleur, ervaart dit taboe ook en vertelt hier, net als Celeste en Brenda, samen met haar moeder over. “In Suriname ligt er toch nog een groot taboe op homoseksualiteit. Laat staan op trans”, vertelt haar moeder. BeyonG heeft een tijd een dubbelleven moeten leiden, maar dat doet ze nu niet meer. “Het is zo fijn dat ik helemaal mezelf kan zijn.”

